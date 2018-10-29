Açık Kaynak Kodlu Akıllı Robot Kedi: Nybble

Robotların yapay zekanın entegre edilmesiyle keşfetme ve öğrenme kabiliyetlerine sahip olabildiğini yakın zamanda gördük.

Açık kaynak kodlu robotlar, geliştiriciler için oldukça iyi bir test alanı olabiliyor. Geliştiriciler bu tarz cihazlarda kabiliyetlerini test ediyor, cihaza komut atayarak bir şeyleri yaptırmayı öğretebiliyorlar. Bir robot programlamak ise geliştiricilerin yapabileceği en mükemmel işlerden bir tanesi.

Programlanabilir ve hareket edebilir robot kediler olan Open-Cat'lerin en yeni versiyonu olan Nybble, lazer ile kesilmiş parçalardan meydana gelmekte. Keşfeden ve öğrenen bir robot kedi olan Nybble; sahip olduğu karmaşık hareket sensörü sayesinde gerçeksi hareketleri, yürüyüşleri hatta sendelemeleri bile canlandırabilmekte.

Nybble’ın hareketleri, Arduino uyumlu bir mikro denetleyici tarafından yönetiliyor. Nybble'ın üst kısmına algı ve karar merkezi olması amacıyla bir Raspberry Pi bile yerleştirilebilmekte. Nybble; herhangi bir dilde programlanabilir ve "sağa dön", "düz git", "dur" gibi komutlar atanarak yönetilebilir bir robot kedi olarak karşımıza çıkıyor.

Nybble oldukça tatlı bir kedicik görünümüne de sahip. Gerçeksi hareketleri ile sıradan bir oyuncaktan daha eğlenceli olan Nybble'a sahip olmak içinse 200 doları gözden çıkarmanız gerekmekte. Bu kadar yüksek bir miktarı bir robot kedi oyuncağına sahip olma amacıyla vermemenizi tavsiye ederiz zirâ programlama bilmedikçe pek bir esprisi yok. Ancak programlama dillerine hakimseniz, robot kediniz Nybble ile yapabileceklerinizin sınırı bulunmamakta.