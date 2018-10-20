Acil Durumlarda Uygulayabileceğiniz 10 İlk Yardım Tekniği

Ne yazık ki acil durumlarda her zaman ilk yardım çantanız yanınızda olmayabilir. Fakat ilk bakışta önemsiz gibi görünen bazı yöntemler bir hayli işinize yarıyor.

Yanınızda ilk yardım seti yoksa, aşağıdaki yöntemler acil durumlarda işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır.

1- Meyve Suyu veya Süt

Yanık oluşan bir bölgeyi olabildiğince çabuk soğutmak gerekir. Uzmanlar musluk suyunun yanığa iyi geliğini ifade ediyor. Ancak yakınınızda bir musluk yoksa, süt veya meyve suyu gibi soğuk ve zararsız herhangi bir sıvı da kullanabilirsiniz. Ancak zarar görmüş cildinize bitkisel yağ gibi yağlı bir şey asla sürmeyin.

2- Plastik Poşetler

Yanmış alanı soğuttuktan sonra enfeksiyonu önlemek için yanığı plastik bir poşetle sarın. Bu malzemeler cildin hasarlı yüzeyine yapışmaz ve mikroplara karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.

3- Çocuk Bezleri

Bu hijyenik ürünler, mükemmel emici özelliklere sahip oldukları için harika bir tedavi malzemesi olabilirler.

4- Şeker

Eğer sıcak bir içecek içerken dilinizi yaktıysanız, ağrıyı gidermek için şeker kullanabilirsiniz. Dilinize biraz şeker sürün ve çözünene kadar birkaç dakika bekleyin. Şeker, yanma hissini azaltır ve tat alma pigmentlerinin yenilenmesine katkıda bulunur.

5- Sütyen

Eğer günlük hayatta sigara kullanıyorsanız, silikonsuz sütyenler size koruyucu bir maske olabilir. Bu sütyenler duman ve tozu filtreleyerek rahat nefes almanızı sağlar.

6- Yulaf Ezmesi

Güneş yanığından kaynaklanan cilt kaşıntılarından kurtulmak için sıcak suya 200 gram yulaf ezmesi ekleyin ve kaşınan yerlere uygulayın.

7- Çay Poşetleri

Çay sadece göz kapağı şişmesini gidermekle kalmaz, içerdiği taneler sayesinde böcek ısırıkları sonrasında meydana gelen tahrişi de giderebilir. Kendinize bir çay poşeti hazırlayın ve soğumasını bekleyin. Tamamen soğuduktan sonra kaşıntı duruncaya kadar ısırılan bölgeye uygulayın.

8- PVA Yapıştırıcı

Bu yöntem, derinize batan ufak şeyleri çıkarmak için kullanılabilir. Söz konusu bölgeye PVA yapıştırıcı sürün ve kurumasını bekleyin. Daha sonra tutkalın kuru tabakasını deriden çıkarın.

9- Plastik Şırınga

Plastik şırıngalar genellikle çocukların kullandığı ilaçların kutularından çıkar. Bu yöntem sayesinde yine derinize batan küçük cisimleri çıkarabilirsiniz. Şırınganın ucunu gerekli bölgeye yerleştirin ve ucunu yavaşça yukarı doğru çekin.

10- Süper Yapıştırıcılar

Acil bir durumda, eğer bandajınız bulunmuyorsa süper yapıştırıcıları kullanabilirsiniz. Kuru ve düzgün bir yaraya uygulandığında yarayı kolaylıkla kapatabilir. Bu yöntem sadece küçük ve kanamayan yaralarda kullanılır. Yüzünüzde, dirseğiniz gibi kıvrılabilen yerlerde asla bu yöntemi uygulamayın.