Black Ops 6 olacağı düşünülen yeni Call of Duty oyunundan heyecanı tavan yaptıran 2 adet tanıtım fragmanı yayımlandı. Oyunun posteri de sızdırıldı.

Son olarak pek iyi yorumlar almayan Modern Warfare 3 ile gördüğümüz Call of Duty serisinin sıradaki oyunu merakla bekleniyordu. Şu ana kadar bazı sızıntılar dışında oyun hakkında herhangi bir gelişme görmemişti. Bu durum dün gece ve bugün değişti.

Activision, yeni Call of Duty oyununun pazarlama kampanyasına resmen başladı. Bu kapsamda buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz “thetruthlies” isimli bir tanıtım sitesi kuruldu. Siteyle birlikte oyunun ilk teaser’ları da bizlerle buluştu.

Black Ops 6 olması beklenen yeni Call of Duty’den 2 adet yeni tanıtım fragmanı yayımlandı:

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Tanıtım fragmanları, ilk olarak CharlieIntel isimli X hesabı tarafından fark edildi. Activision tarafından site üzerinden yayımlanan bu iki adet kısa videonun, oyundan ziyade live-action tanıtımlar olduğunu görebiliyoruz. Bir yerde ABD’deki Rushmore Dağı Anıtı’nı “Gerçek Yalandır” ifadelerini içeren siyah ve turuncu pankartlarla tahrip edildiği görülebiliyor.

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Yayımlanan teaserler, oyun hakkında çok fazla bilgi edimemizi sağlamasalar da resmî duyuru hemen fragmanların ardından geldi. Oyunun, 9 Haziran’da gerçekleştirilecek Xbox etkinliğinde resmen duyurulacağı kesinleşti. Activision, bu tarih yaklaşırken oyuncuların çok ilgisini çekecek bir pazarlama kampanyasına başladı. Birçok kişi, bu kısa görüntülerden iyi bir oyunun gelebileceğini düşünmeye başladı.

Posteri de sızdırıldı

Uzun süredir yeni oyunun Black Ops 6 olacağı söylentileri vardı. Teaser’ların ortaya çıkmasının hemen ardından sızdırılan blurlu bir poster de bunu doğrular nitelikteydi. Oyunlardan sızıntılarıyla tanıdığımız billbil-kun, yeni CoD oyunun posterini paylaşmıştı.

bill-bil-kun, net hâlini paylaşmayacağını söylese de bu hâlinden bile Black Ops olacağını anlayabiliyorduk çünkü poster, Black Ops 1’inkine çok benziyordu. Yeni yapılan paylaşımla birliklte oyunun adı da kesinleşti ve Black Ops 6 oldu.

İsminin Black Ops 6 olacağı kesinleşti:

Bugün ortaya çıkan bir başka poster de iddiaları doğruladı. Oyunu pazarlamak için oluşturulan ve sosyal medyada yayılan kurgusal bir gazetede Call of Duty: Black Ops 6 ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Yeni CoD hakkında çıkan bilgiler bu kadar. Daha önceki sızıntılarda, 90’lı yıllardaki Körfez Savaşı’nda geçeceği öne sürülmüştü. Ayrıca ilk günden Game Pass’e ekleneceği de söylentiler arasındaydı. Hakkındaki tüm bilgileri öğrenmek için 9 Haziran’daki Xbox etkinliğini beklememiz gerekecek.