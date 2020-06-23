Guardians of the Galaxy Vol. 3'te yer alacak kötü karakterin Adam Warlock olacağına dair beklentiler sürüyor. Hayran yapımı bir poster, Marvel evreninin en güçlü karakterlerinden biri olan Adam'ı filme dahil ediyor.

Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin sonundaki after credits sahnelerinden birinde Adam Warlock karakterinin Vol. 3 ile Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olabileceğine dair bir ipucu gelmişti. Ancak serinin yönetmeni James Gunn, karakterin üçüncü filmde de yer almayabileceğini söylemişti.

Marvel evreninin en güçlü karakterlerinden biri olan Adam Warlock, Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün baş kötüsü olarak gelmeyebilir, ancak hayranlar yine de umutlarını taze tutuyor. Hayran yapımı bir poster, yıldızlarla dolu bir Vol. 3 hayal ederek Adam Warlock, Thor ve Kraglin'i bir araya getiriyor.

Adam Warlock'lu Guardians of the Galaxy Vol. 3 posteri

Jim Starlin'in yarattığı karakter, hem Avengers: Infinity War hem de Avengers: Endgame'e ilham veren Infinity Gauntlet ve Infinity War'ın orijinal hikayelerinde büyük bir rolü olmasına rağmen, gişe rekorları kıran filmlere dahil edilmedi. Senarist Christopher Markus'a göre filmler zaten birçok yıldız ve bolca karakterlerle doluydu ve Adam Warlock'u hikayeye dahil etmek daha büyük bir kalabalığa neden olmaktan başka bir şey olmayacaktı.

Christopher Markus, "Adam Warlock'u tanıtmadık, çünkü onu tanıtmak için bir Adam Warlock filmi yapmak zorundaydık. Sahneye çıkamıyor çünkü çok fazla karakterimiz var! Üstelik o zamanlar kullanamayacağımız başka karakterler de vardı. Silver Surfer gibi yararlı olabilirdi, ama ona dokunamayız. Şimdilik" demişti.

Adam Warlock, aslında Elizabeth Debicki'nin canlandırdığı Ayesha karakteriyle aynı ırkta ve gelişiyle MCU'ya rahatlıkla adapte olabilir. Adam'ı Guardians of the Galaxy Vol. 3'te kötü karakter olarak görebiliriz.