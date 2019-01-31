Adana'da Gençleri Korumak İçin 'Mavi Balina Timi' Kuruldu

Geçtiğimiz günlerde yaşanan son Mavi Balina felaketi sonrasında emniyet güçleri harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın babasının av tüfeği ile intihar etmesi, ülkenin gündemine oturmuştu. Vefat eden çocuğun babası ve amcası, yaptıkları araştırmada çocuğun Mavi Balina illetine tutulduğunu tespit etmiş ve intiharına giden yolda yaşadıklarını basınla paylaşmıştı.

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Yaşanan bu elem vaka sonrasında, Adana'da görev yapan emniyet güçleri harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü, konuya özel bir tim oluşturarak evleri, parkları, sokakları tek tek gezerek çocukları ve aileleri oyunun zararları ve yol açabileceği hasarlar hakkında bilgilendirmeye başladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 kişilik tim, yaşanan elem vakanın tekrarlanmaması için çalışmalara başladı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen ekip, bugünlerde tüm mesaisi çocuklarımızın ve ailelerin aynı acıyı yaşamaması için harcıyor.

Emniyet Müdürlüğü, bütün aile ve çocuklara konuyla ilgili bilgi verilene kadar bu operasyonun süreceğini açıkladı.