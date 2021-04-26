Adobe Acrobat Reader'e Alternatif 8 Ücretsiz Program

Sıklaşmaya başlayan güncelleme periyodu ve kullanım alışkanlıklarının değişmesiyle kullanıcıları alternatif arayışına sürükleyen Adobe Acrobat Reader, bu yazımızın başrolü olarak bizlerle. Bu yazımızda Foxit Reader, Evince, SlimPDF Reader gibi başarılı PDF okuyucu alternatiflerine göz atıyoruz.

PDF okuyucu kavramı göz önüne alındığında akla ilk gelen program olan Adobe Acrobat Reader, son dönemlerde sık sık gelen güncellemeleri dolayısıyla kullanıcıların tepkisini çekiyor. Gelen bu güncellemelerle birlikte kullanıcılar, kullanım alışkanlıklarının baltalandığını düşünerek başka alternatiflere yönelmek zorunda kaldılar.

Günlük kullanım için hem çok fazla yer kaplayan hem de basit işlemler için karmaşık hale gelen Adobe Acrobat Reader’a alternatif hem yeterli hem de ücretsiz uygulamalar düşünüldüğünde gayet yeterli uygulamalar bulmak mümkün. Bu yazımızda Adobe Acrobat Reader’ı aratmayacak 8 uygulamadan bahsedeceğiz.

Adobe Acrobat Reader alternatifleri:

Foxit Reader

Nitro Reader

Sumatra PDF

STDU Viewer

Evince

MuPDF

Preview

SlimPDF Reader

Foxit Reader:

Ücretsiz PDF okuyucular arasında en popüler uygulamalardan biri olan Foxit Reader, boyutunun diğer uygulamalara kıyasla daha küçük olmasından dolayı da ilk tercihler arasında yer alıyor. Ücretsiz bir PDF okuyucudan çok daha fazlasını içinde barındıran bu uygulama, Microsoft Office uygulamalarıyla tamamen uyumlu çalıştığı için de herhangi bir dokümanı saniyeler içinde PDF’e dönüştürebiliyor. Foxit Reader, PDF okuma işlevi için Javascript’i devre dışı bırakan bir güvenlik modu da içeriyor.

Nitro Reader:

Nitro Reader, PDF okuma işlevinin yanı sıra okurken kullanılabilecek bazı özellikler de içeriyor. Mobil cihazlarda çalışan kişiler için dokunmatik modu da bulunan Nitro Reader, PDF formatında kitap okuyan kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Uygulama, okuma sırasında dilediğiniz satırın altını çizip, istenilen alanlara yorum kutucuğu eklemenize de olanak sağlıyor. Nitro Reader’ın en dikkat çeken dezavantajı ise doküman imzalama özelliğinin bulunmaması.

Sumatra PDF:

Listemizin arayüz olarak en sade uygulaması olan Sumatra PDF, açık kaynak kodlu bir uygulama olduğu için tercih edilebilirliği yüksek bir yapım. 2006’da ilk sürümü paylaşılan Sumatra PDF, Adobe Acrobat Reader ile kıyaslandığında oldukça başarılı bir alternatif. Adobe Acrobat Reader’ın boyutu 105 MB civarlarındayken Sumatra PDF’te bu oran 5 MB civarına düşüyor. Uygulamanın son derece basit bir işleyişe sahip olması onu son derece hızlı çalışır hale getiriyor.

STDU Viewer:

Geniş bir dosya türü yelpazesi olan STDU Viewer, çizgi roman ve e-kitap okumayı seven kullanıcılar için oldukça yeterli bir uygulama. PSD uzantılı dosyaları bile destekleyen STDU Viewer, basit bir arayüze sahip olmakla birlikte yalnızca 2,5 MB boyutunda. Eğitim versiyonu tamamen ücretsiz olarak sunulan STDU Viewer, ticari kullanım için ücret talep ediyor olsa da ücretsiz versiyonun sunduğu özellikler son derece yeterli.

Evince:

Listemizin açık kaynak kodlu yapıya sahip bir diğer uygulaması olan Evince, Windows, Linux ve Unix işletim sistemlerinde ücretsiz olarak kullanılabiliyor. E-kitap ve çizgi roman gibi okuma araçları için aynı anda 2 sayfa görüntüleyebilen Evince, kullanıcıların görüntüledikleri PDF dosyalarındaki satırları ve içerikleri kopyalamasına izin vermesinden dolayı oldukça ilgi çekici bir hale geliyor.

MuPDF:

Güvenli okuma modu ve eklenti desteği içeren MuPDF, “ben ek özellik istemiyorum, yalnızca PDF açacağım” diyen kullanıcılar için en uygun seçeneklerden biri. Temel bir amaca hizmet ettiği için boyutu da oldukça düşük olan MuPDF, PDF uzantılı dosyaları HTML, SVG ve CBZ gibi dosya türlerine dönüştürme özelliğine de sahip. Tüm bunlara ek olarak MuPDF, PDF dosyalarını düzenlemeye de izin veriyor.

Preview:

Preview, Apple’ın Mac cihazlarında varsayılan PDF okuyucu olarak karşımıza çıkıyor. Bir PDF okuyucudan beklenen her şeyi yapabilen Preview, PDF dosyalarını görüntülemeye ek olarak imzalamaya, dışa aktarmaya, şifrelemeye ve form doldurmaya izin veriyor. Sık sık e-posta ile gelen belgeleri imzalamak ve formları doldurmak zorunda kalan insanlar için iyi bir seçenek olan Preview, PDF’e ek olarak resimleri de görüntüleyebiliyor.

SlimPDF Reader:

Adını işlevinden alan SlimPDF Reader, bu alandaki en hafif uygulamalardan biri. 1,4 MB boyutuyla neredeyse sistemde hiç yer kaplamayan uygulama, minimal ve kullanışlı bir arayüze sahip. Adobe Acrobat Reader ile kıyaslandığında bazı özellikleri eksik olan SlimPDF Reader, bunun karşılığında boyut anlamında öne çıkıyor.

Bu yazımızda Adobe Acrobat Reader’a alternatif olabilecek PDF okuyucuları derledik. Siz de yorum olarak kullandığınız PDF okuyucuları paylaşabilir ve listedeki uygulamalara dair düşüncelerini belirtebilirsiniz.