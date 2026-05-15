YouTube, TV Uygulamasında Gördüğünüz Reklamlardan Direkt Ürün Satın Almanıza İzin Verecek!

YouTube, TV uygulamasındaki reklamlarda gördüğünüz ürünleri direkt satın almanızı sağlayan bir özellik getiriyor.

Gökay Uyan

En çok kullanılan video platformu konumundaki YouTube, eğer Premium değilseniz sizi âdeta reklamlara boğuyordu. YouTube’un en çok kullanıldığı yerlerden biri olan TV uygulamasında da durum farklı değildi. Şimdi ise bu reklamlar özelinde gelecek yeni bir özellik ortaya çıktı.

Platform tarafından düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan bu özellik, kullanıcıların direkt TV uygulamasındaki reklamlar yoluyla ürünler satın almasına olanak tanıyor. Böylece görüp beğendiğiniz ürünü almak için farklı hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor.

Ürünü aramakla uğraşmak yerine direkt tıklayıp almak mümkün olacak

Şirketin açıklamasına göre artık markalar, yapay zekâyı kullanarak özel sponsorlukları videolara ekleyebilecekler. Bunun yanı sıra da bahsettiğimiz direkt ürün alma seçeneği gelecek. Böylece ürünleri başka yerden arayıp bulmakla uğraşılmayacak, direkt YouTube’un TV uygulaması üzerinden gördüğünüz reklama tıklayarak alım yapabileceksiniz.

Platform, bunun “Google Pay ile Öde” seçeneği eklenmesiyle gerçeğe dönüşeceğini söylüyor. Şu anda bazı reklamlara bu özelliğin eklenmeye başladığı ve yalnızca 2 tıkla satın alım yapılabildiği ifade edilmiş. Şirkete göre buradaki amaç, kullanıcıların reklamlarda beğendikleri şeyleri telefonda aramak zorunda kalmanın getirdiği uğraşı ortadan kaldırmak.

