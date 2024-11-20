Bir dönem üç harfli marketler arasında yükselen bir yıldız gibi parlayan UCZ marketler ne oldu da bir anda kayıplara karıştı? Bu içerikte anlatıyoruz.

Mahalle aralarına hızla yayılan ve “çok ucuz” sloganıyla dikkatleri üzerine çeken UCZ marketler, 2012 yılında yalnızca on mağaza ile faaliyete başlamıştı.

Türkiye’nin perakende sektörüne dikkat çekici bir giriş yapan UCZ, ismiyle “ucuz” kelimesini çağrıştırarak ekonomik alışveriş arayan tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarmış ve kısa sürede hızla büyümüştü.

Bu büyüme öyle hızlı olmuştu ki bir yıl içinde mağaza sayısını 10’dan 860’a çıkarmayı başarmıştı!

UCZ’nin arkasında, Türkiye’nin iş dünyasında tanınan Turgay Ciner, Mehmet Fatih Saraç ve Yiğit Şardan yer alıyordu.

Bu isimler sermaye, perakende deneyimi ve reklamcılık bilgilerini bir araya getirerek UCZ’nin hızlı büyüme yolculuğunu desteklemiş ve böylece UCZ, geniş bir sermaye desteği perakende bilgisi ve etkili bir reklam gücüyle pazara hızlı bir giriş yapmıştı.

UCZ’nin başarısındaki en büyük etken de franchise modeliyle büyüyor olmasıydı.

Büyük market zincirlerinden farklı olarak sokak aralarına inerek bakkallara benzer bir yapıya bürünmeyi tercih eden UCZ, müşterilerine sunduğu düşük fiyatlarla kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı başarmıştı.

Öyle ki, bazı bakkalları satın alarak onların yerine bile geçmişti.

Peki bu hızlı yükseliş neden hızlı bir düşüşe dönüşmüştü?

UCZ, ilk yıllarında ciddi bir büyüme ivmesi yakalamış olsa da franchise sistemindeki bazı zorluklar, maliyetler ve operasyonel sorunlar bu ivmenin sürdürülebilirliğini zorlaştırdı.

Örneğin, faranchise modelinde bağımsız iş ortaklarıyla çalışmak, şubeler arasında kalite standartlarını korumayı zorlaştırdı ve franchise sahiplerinin farklı işletme yapıları ve yönetim tarzları, mağazalar arasında tutarsızlıklara yol açtı.

Tüm bunlara ek olarak, UCZ’nin maliyetlerini düşük tutma stratejisi de hem kâr marjlarını düşürdü hem de şubeler arasında yaşanan operasyonel sorunları çözme açısından mali zorlukların yaşanmasına neden oldu.

Ayrıca, kurucu ortakların zaman içinde hisselerini devrederek UCZ’den ayrılması da UCZ’yi zor duruma soktu.

Bu süreçte UCZ yönetiminde yaşanan belirsizlikler ve strateji değişiklikleri, mağaza sayısında büyük bir düşüşün görülmesine sebep oldu.

2017 yılındaysa Yıldız Holding devreye girerek UCZ mağazalarını satın aldı ve büyük kısmını ŞOK marketlerine dönüştürdü.

Yani UCZ marketler görüntüde kaybolmuş olsa da aslında ŞOK market adı altında eski şubeler varlığını devam ettiriyor.

Bugün bir ŞOK markete adım attığınızda, eski bir UCZ mağazasında alışveriş yapıyor olabilirsiniz…

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