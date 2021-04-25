Bu içeriğimizde sosyal medyada gezerken belki de denk gelmiş olabileceğiniz Türk tasarımcı Salih Özdemir ve ortaya koyduğu çalışmalara göz atacağız. Adobe Photoshop resmi Instagram hesabı da geçtiğimiz dönemlerde kendisinin çalışmalarından bazılarını paylaşmıştı.

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağı, neyin adlandırılamayacağına dair tartışmalar sürekli var olmuş olsa da bu kavrama zaman içerisinde sürekli yeni tanımların da eklendiği bir gerçek.

Örneğin sürrealizm, Avrupa'da Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında gelişmiştir. Dilimize gerçeküstücülük olarak geçen bu akım, bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yol olarak bilinir. Bu teknikle sanatçılar, bilincin etkisinin az olduğu, hayal gücünün ön plana çıktığı eserler ortaya koyarlar.

Adobe Photoshop hesabının çalışmalarını paylaştığı Türk tasarımcı: Salih Özdemir

Paylaşımı görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bu içeriğimizin konuğu olan Türk tasarımcı Salih Özdemir de dijital alanda sürrealist çalışmalar üreten isimlerden biri. Sosyal medyada "ozartedit" adıyla tanınan Özdemir, kendini "doğayı ve doğada gezmeyi çok seven, etkilendiği görüntüleri hayal gücü ile yeniden sürrealist çalışmalara döken biri" olarak tanımlıyor.

Çalışmalarını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Salih Özdemir, geçtiğimiz dönemlerde Adobe Photoshop hesabının da dikkatini çekmeyi başarmıştı. Hemen yukarıda ise Özdemir'in, resmi Photoshop hesabından paylaşılan çalışmalarından birini görüyorsunuz. 5,2 milyon takipçiye sahip olan hesaptan yapılan paylaşıma 60 binden fazla beğeni geldi.

Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan sizleri Ozart'ın elinden çıkan, birbirinden güzel çalışmalarla baş başa bırakalım. Son olarak daha fazla çalışmaya ulaşmak için buradaki Instagram hesabına da göz atabilirsiniz.