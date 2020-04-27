Adobe Photoshop Kısayolları - 2020

Adobe Photoshop içinde kullanılınca iş yükünü bir hayli azaltan sayısız klavye kısayolları bulunuyor. Biz de bugün bu kısayollar içinde en kullanışlı olanlara göz atacağız. İşte karşınızda hem Windows hem de macOS için kullanabileceğiniz Photoshop kısayolları.

Adobe Photoshop günümüzün en popüler ve en işlevsel görsel düzenleme programlarından biri. Programın işlevselliğinin büyük bir kısmı ise klavye kısayollarında gizli. Photoshop kısayollarına aşina biri, aşina olmayan birine göre çok ama çok daha hızlı bir şekilde yapmak istediği işlemleri yapabiliyor.

Bizler de Photoshop’un en kullanışlı kısayollarına maddeler hâlinde yakından bakacağız. Verdiğimiz kısayol tanımlarından sonra ilk olarak Windows, sonrasında da macOS işletim sistemi karşılıklarını vereceğiz. Ayrıca dilerseniz ücretsiz Photoshop dersleri listemize de göz atabilirsiniz.

Adobe Photoshop kısayolları:

Görüntü düzenleme kısayolları

Araç seçme kısa yolları

İşaretleme aracı kısayolları

Fırça aracı kısayolları

Karıştırma seçenekleri kısayolları

Katman yönetimi kısayolları

Adobe Photoshop görüntü düzenleme kısayolları:

Görüntü boyutunu düzenle: CTRL + ALT + İ / CMD + OPT + İ

+ + / + + Tuval boyunu düzenle: CTRL + ALT + C / CMD + OPT + C

+ + / + + Yakınlaştır: CTRL + “ + ”:/ CMD + “ + ”

+ “ ”:/ + “ ” Uzaklaştır: CTRL + “ - ”: / CMD + “ - ”

+ “ ”: / + “ ” Düzeyleri açma: CTRL + L / CMD + L

+ / + Serbest dönüştürme: CTRL + T / CMD + T

+ / + Eğrileri açma: CTRL + M / CMD + M

+ / + Renk dengesini açma: CTRL + B / CMD + B

+ / + Ton/Doygunluk açma: CTRL + U / CMD + U

+ / + Otomatik tonlama: CTRL + Shift + L / CMD + Shift + L

+ + / + + Otomatik karşıtlık ayarlama: ALT + CTRL + Shift + L / OPT + CMD + Shift + L

+ + + / + + + Otomatik renk verme: CTRL + Shift + B / CMD + Shift + B

+ + / + + Mercek düzeltmesi: CTRL + Shift + R / CMD + Shift + R

+ + / + + Uyarlanabilir geniş açı filtresi: ALT + CTRL + Shift + A / OPT + CMD + Shift + A

+ + + / + + + Camera Raw filtresi: CTRL + Shift + A / CMD + Shift + A

+ + / + + Kırpma maskesi oluşturma: CTRL + ALT + G / CMD + OPT + G

Araç seçme kısayolları (Windows vs macOS için ortak):

Taşıma aracı: V

İşaretleme aracı: M

Kement aracı: L

Seçim aracı: W

Kırpma aracı: C

Damlalık: İ

Nokta düzeltme fırçası: J

Fırça aracı: B

Damga aracı: S

Geçmişe dönme fırçası: Y

Silgi: E

Kalem: P

Metin aracı: T

Şekil ekleme aracı: U

Degrade aracı: G

Yol seçim aracı: A

El aracı: H

Soldurma aracı: O

Yakınlaştırma aracı: Z

Varsayılan arka plan ve ön plan renklerine dönme: D

Arka plan ve ön plan renklerinin yerini değiştirme: X

Hızlı maske modunda düzenleme: Q

Adobe Photoshop işaretleme aracı kısayolları:

Kırpma moduna geçme: CTRL / CMD

/ Seçili alana ekleme yapma: Shift + sol tık / Shift + sol tık

+ / + Seçili alanı eksiltme: ALT + sol tık / OPT + sol tık

+ / + Seçili alanla kesişim kümesi alma: Shift + ALT + sol tık / Shift + OPT + sol tık

Fırça aracı kısayolları (Windows ve macOS için ortak):

Fırça panelini açma ve kapama: F5

Fırça boyutunu küçültme: Ü

Fırça boyutunu büyütme: *

Fırça sertliğini azaltma: ,

Fırça sertliğini artırma: “

Sonraki fırça: Ç

Önceki fırça: Shift + .

+ İlk fırça: K

Son fırça: Ö

Adobe Photoshop karıştırma seçenekleri kısayolları:

Karıştırma seçeneklerine ileri ve geri gitme: Shift + “ + ” ya da -

+ “ ” ya da Normal: Shift + ALT + N / Shift + OPT + N

+ + / + + Koyulaştır: Shift + ALT + K / Shift + OPT + K

+ + / + + Açıklaştır: Shift + ALT + G / Shift + OPT + G

+ + / + + Çoğalt: Shift + ALT + M / Shift + OPT + M

+ + / + + Kaplama: Shift + ALT + O / Shift + OPT + O

+ + / + + Ton: Shift + ALT + U / Shift + OPT + U

+ + / + + Doygunluk: Shift + ALT + T / Shift + OPT + T

+ + / + + Renk parlaklığı: Shift + ALT + Y / Shift + OPT + Y

Adobe Photoshop katman yönetimi kısayolları:

Tüm katmanları seç: CTRL + ALT + A / CMD + OPT + A

+ + / + + Tüm katmanları birleştir: CTRL + Shift + E / CMD + Shift + E

+ + / + + En üstteki katmanı seç: ALT + . / OPT + .

+ / + En alttaki katmanı seç: ALT + , / OPT + ,

+ / + Yeni katman oluştur: Shift + CTRL + N / Shift + CMD + N

+ + / + + Seçili katmanları gruba ekle: CTRL + G / CMD + G

+ / + Seçili katmanları gruptan çıkar: CTRL + Shift + G / CMD + Shift + G

+ + / + + Tüm katmanları birleştiren yeni bir katman oluştur: CTRL + Shift + ALT + E / CMD + Shift + OPT + E

Adobe Photoshop için Windows ve macOS’ta en kullanışlı kısayolları aktardığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Dilerseniz yazımızda verdiğimiz kısayolları “Düzenle>Klavye Kısayolları” yolunu izleyerek değiştirebilirsiniz. Windows veya macOS üzerinde Photoshop kullanırken yararlanabileceğiniz tüm kısayollara ulaşmak için de Adobe’un varsayılan klavye kısayolları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.