Adobe’un Lightroom Uygulaması Mac App Store’a Geri Döndü

Adobe, Lightroom uygulamasını 7 senenin ardından tekrar Mac App Store'da yayınladı.

Adobe, profesyonel fotoğraf düzenleme ve yönetme aracı Lightroom’u Mac App Store’da kullanılabilir hale getirdi. Adobe Lightroom, MacOS’un geçen yılki Mojave tasarım değişikliğinin ardından App Store’a gelen ilk Adobe uygulaması oldu.

Lightroom’un Mac App Store’a gelen sürümü, önceden Lightroom CC olarak bilinen program olarak karşımıza çıkıyor. Program, mobil ve tablet uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde senkronize olabiliyor ve Lightroom Classic isimli mobil uygulamalardan farklı bir arayüzle kullanıcıları karşılıyor. İlk hafta ücretsiz kullanımı sunan, sonrasındaysa 9,99 dolarlık bir aylık abonelik ücretine sahip olan uygulamanın fiyatına 1 TB depolamanın da dahil olduğunu belirtelim.

Adobe, 2012 yılında, Creative Cloud aboneliğini çıkartmadan önce uygulamalarını bağımsız şekilde satarken Lightroom 4, 149,99 dolara satılıyordu. Lightroom 5 hiçbir zaman Apple’ın mağazasına gelmedi ve Adobe da Lightroom’un bağımsız uygulamasını satmayı bıraktı. Başka bir deyişle Lightroom, ikinci kez App Store’daki yerini almış durumda.

Bu haberler mevcut Lightroom kullanıcılarını fazlasıyla etkilemese de Adobe’un Mac App Store için profesyonel uygulama aboneliklerini düşündüğünü söyleyebiliriz.