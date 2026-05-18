Bilim insanları, kablosuz iletişim teknolojilerinde bugüne kadar gördüğümüz sınırları altüst eden yeni bir rekora imza attı.

Japonya'daki Tokushima Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, geleceğin 6G sistemlerine yön verecek çalışmasında tam 112 Gbps kablosuz bağlantı hızına ulaşmayı başardı. Üstelik bu baş döndürücü hıza, geleneksel donanımların çalışmakta zorlandığı oldukça yüksek bir frekans olan 560 GHz bandında ulaşıldı.

Hayatımıza hemen etki etmeyecek

Bu rekoru duyduğunuzda aklınıza hemen "Yakında telefonumla saniyede yüzlerce gigabayt indireceğim" fikri gelebilir ancak durum pek öyle değil. Bu teknolojinin kısa vadedeki asıl hedefi cebimizdeki telefonları hızlandırmak değil, şebeke sahaları arasındaki veri trafiğini taşıyan ve "backhaul" (arka plan taşıyıcı ağ) olarak adlandırılan gizli altyapıyı güçlendirmek.

Gelecekte 6G hızlarının son kullanıcıya gerçekçi bir şekilde yansıyabilmesi, baz istasyonlarının arkasındaki bu boruların kalabalık ağ trafiği nedeniyle tıkanmamasından geçiyor. Dolayısıyla bu başarı, her ne kadar tüketicilerin telefon özellik sayfalarında doğrudan göremeyeceği bir teknoloji olsa da 6G'nin omurgasını oluşturması açısından kritik bir öneme sahip.

Gerçek ağlara ne zaman entegre olacak?

Geliştirilen bu sistem henüz ticari kullanım için tamamen hazır değil. Teknolojinin son kullanıcıya ve gerçek şebekelere yaklaşabilmesi için araştırmacıların önünde aşması gereken bazı teknik engeller bulunuyor.

Ekibin faz gürültüsünü daha da azaltması, daha yüksek mertebeden modülasyonları desteklemesi, terahertz çıkış gücünü artırması ve daha gelişmiş anten tasarımlarıyla iletim mesafesini uzatması gerekiyor. Teknolojinin ticari olarak kullanılacağı ilk yerler ise büyük olasılıkla mobil backhaul altyapıları veya fotonik-kablosuz ağ bağlantıları olacak.