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Ağustos 2026 Lexus Fiyat Listesi Açıklandı: 2,7 Milyon TL İndirim Var!

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Lexus’un Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde LBX Hybrid, NX Hybrid, RX Hybrid, RX Performans Hybrid ve LM Hybrid modelleri yer alıyor.

Ağustos 2026 Lexus Fiyat Listesi Açıklandı: 2,7 Milyon TL İndirim Var!
Deniz Şen Deniz Şen /

Lexus, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın hibrit ürün gamında yer alan LBX Hybrid, NX Hybrid, RX Hybrid, RX Performans Hybrid ve LM Hybrid modelleri bulunuyor.

Bu içerikte Lexus’un Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan kampanyalı fiyatları inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Ağustos 2026 Lexus Fiyat Listesi Açıklandı: 2,7 Milyon TL İndirim Var!
Lexus LBX
Lexus NX
Lexus RX
Lexus RX +1

Lexus fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı
LBX Hybrid 3.150.000 TL 2.790.000 TL
NX Hybrid 8,515,000 TL -
RX Hybrid 10,740,000 TL -
RX Performans Hybrid 12.525.000 TL 9.780.000 TL
LM Hybrid 19,965,000 TL 16,350,000 TL

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LBX Hybrid fiyatları - Ağustos 2026

Lexus LBX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1490 cc Hybrid LBX E-CVT 3.150.000 TL 2,810,000 TL
1490 cc Hybrid LBX Elegant E-CVT 3.305.000 TL 2,925,000 TL
1490 cc Hybrid LBX Emotion E-CVT 3.385.000 TL -
1490 cc Hybrid LBX Relax E-CVT 4.180.000 TL -
1490 cc Hybrid LBX Cool E-CVT 4.330.000 TL -

Lexus LBX Hybrid, markanın ürün gamında daha kompakt yapısıyla öne çıkan hibrit modellerden biri olarak listede yer alıyor. E-CVT şanzımanla sunulan model, farklı donanım seviyeleriyle şehir içi kullanım ve premium kompakt SUV beklentisini aynı potada değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.

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NX Hybrid fiyatları - Ağustos 2026

Lexus NX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2487 cc Hybrid NX 350h 4x4 Executive E-CVT 8,515,000 TL -
2487 cc Hybrid NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 9.000.000 TL -

NX Hybrid, Lexus’un SUV ürün gamında konumlanan hibrit seçeneklerinden biri olarak Ağustos 2026 listesinde üç farklı donanımla sunuluyor. Business Plus, Executive ve Exclusive versiyonlarıyla listelenen model, daha yüksek sürüş pozisyonu ve premium kullanım beklentisini bir araya getiriyor.

NX Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

RX Hybrid fiyatları - Temmuz 2026

Lexus RX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2487 cc Hybrid RX 350h AWD Executive E-CVT 10.740.000 TL -
2487 cc Hybrid RX 350h AWD Exclusive E-CVT 11.605.000 TL -

RX Hybrid, Lexus’un daha üst sınıfa konumlanan SUV modellerinden biri olarak hibrit motor yapısıyla listede bulunuyor. Executive ve Exclusive donanımlarıyla sunulan model, aile kullanımı, uzun yol konforu ve premium SUV karakterini birlikte arayan kullanıcılar için seçenek oluşturuyor.

RX Hybrid opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

RX Performans Hybrid fiyatları - Ağustos 2026

Lexus RX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2393 cc Hybrid RX 500h AWD F Sport 6AT 12.525.000 TL 9.780.000 TL

RX Performans Hybrid, RX ailesi içinde daha dinamik karaktere sahip versiyon olarak listede yer alıyor. 6AT şanzımanlı RX 500h AWD F Sport seçeneğinde paylaşılan 2025 MY kampanyalı anahtar teslim fiyat, Ağustos 2026 Lexus listesinin dikkat çeken başlıklarından biri oluyor.

RX Performans Hybrid opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

LM Hybrid fiyatları - Ağustos 2026

Lexus LM

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2487 cc Hybrid LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 19.965.000 TL 18.865.000 TL
2487 cc Hybrid LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 17.265.000 TL -

LM Hybrid, Lexus ürün gamında lüks yolcu taşımaya odaklanan özel modellerden biri olarak konumlanıyor. 4 koltuklu ve 7 koltuklu versiyonlarla listelenen model, geniş yaşam alanı ve üst seviye konfor beklentisi olan kullanıcılar için farklı bir alternatif sunuyor.

LM Hybrid opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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