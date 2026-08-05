Ağustos 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai’de 570 Bin TL’yi Aşan İndirim Var

Nissan’ın Ağustos 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Qashqai, Qashqai Yeni e-POWER, Juke, X-Trail Mild Hybrid modelleri yer alıyor.

Nissan, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede Qashqai, Qashqai Yeni e-POWER, Juke ve X-Trail Mild Hybrid gibi seçenekler yer alıyor.

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Bu içerikte Nissan’ın Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Nissan fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı Nissan Qashqai 2.772.100 TL 2.199.000 TL Nissan Qashqai Yeni e-POWER 3.574.900 TL 3.474.900 TL Nissan Juke 2.270.900 TL 1.899.000 TL Nissan X-Trail Mild Hybrid 5.098.300 TL 4.998.300 TL Yeni Nissan Townstar Van 1.314.900 TL - Yeni Nissan Townstar Combi EV 2.486.500 TL -

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Nissan Qashqai fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.772.1000 TL 2.199.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.194.300 TL 2.702.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.399.700 TL 2.888.100 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.648.200 TL 3.648.200 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.688.100 TL 3.618.800 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.832.200 TL 3.832.200 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.836.400 TL 3.836.400 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.954.500 TL 3.954.500 TL

Nissan Qashqai, kompakt SUV sınıfında markanın en bilinen modellerinden biri olarak Ağustos 2026 listesinde geniş donanım seçenekleriyle yer alıyor. Mild Hybrid motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde Designpack versiyonundaki kampanyalı fiyat öne çıkıyor.

Nissan Qashqai opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Nissan Qashqai Yeni e-POWER fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat e-POWER 190PS Designpack 3.574.900 TL 3.474.900 TL e-POWER 190PS Skypack 3.808.500 TL 3.708.500 TL e-POWER 190PS N-Design 4.142.400 TL 4.042.400 TL e-POWER 190PS Platinum 4.269.100 TL 4.169.100 TL e-POWER 190PS Platinum Premium 4.413.100 TL 4.313.100 TL

Qashqai Yeni e-POWER, Qashqai ailesinin elektrik destekli sürüş karakterine sahip versiyonu olarak listede yer alıyor. Designpack, Skypack, N-Design, Platinum ve Platinum Premium seçenekleriyle sunulan modelde N-Design versiyonundaki indirim tutarı dikkat çekiyor.

Nissan Qashqai Yeni e-POWER opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Nissan Juke fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 DIG-T 115PS, Benzin Tekna Plus DCT 2.270.900 TL 1.899.000 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzin Platinum DCT 2.394.400 TL 2.074.600 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzin Platinum Premium DCT 2.757.600 TL 2.657.600 TL

Nissan Juke, kompakt crossover sınıfında tasarım odaklı karakteriyle öne çıkan modellerden biri. Ağustos 2026 listesinde 1.0 DIG-T motor ve DCT şanzımanla sunulan araç, Tekna Plus, Platinum ve Platinum Premium donanım seçenekleriyle satışta bulunuyor.

Nissan Juke opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift renk opsiyonu 15.000 TL Platinum, Platinum Premium

Nissan X-Trail Mild Hybrid fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 5.098.300 TL 4.998.300 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 5.615.600 TL 5.515.600 TL

Nissan X-Trail Mild Hybrid, markanın daha geniş SUV beklentilerine yanıt veren modellerinden biri olarak Ağustos 2026 listesinde yer alıyor. Platinum ve Platinum Premium donanımlarıyla sunulan model, aile kullanımı ve uzun yol odaklı SUV arayanlara hitap ediyor.

Nissan X-Trail Mild Hybrid opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah/Gri tavan rengi çift renk opsiyonu 0 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: Nissan Türkiye