Nissan, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede Qashqai, Qashqai Yeni e-POWER, Juke ve X-Trail Mild Hybrid gibi seçenekler yer alıyor.
Bu içerikte Nissan’ın Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Nissan fiyat listesi - Ağustos 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Ağustos 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Nissan Qashqai
|2.772.100 TL
|2.199.000 TL
|Nissan Qashqai Yeni e-POWER
|3.574.900 TL
|3.474.900 TL
|Nissan Juke
|2.270.900 TL
|1.899.000 TL
|Nissan X-Trail Mild Hybrid
|5.098.300 TL
|4.998.300 TL
|Yeni Nissan Townstar Van
|1.314.900 TL
|-
|Yeni Nissan Townstar Combi EV
|2.486.500 TL
|-
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Nissan Qashqai fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Auto Designpack
|2.772.1000 TL
|2.199.000 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Auto Skypack
|3.194.300 TL
|2.702.900 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Auto Skypack 4x4
|3.399.700 TL
|2.888.100 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Auto N-Design
|3.648.200 TL
|3.648.200 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Auto Platinum
|3.688.100 TL
|3.618.800 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Auto Platinum 4x4
|3.832.200 TL
|3.832.200 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Auto Platinum Premium
|3.836.400 TL
|3.836.400 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Auto Platinum Premium 4x4
|3.954.500 TL
|3.954.500 TL
Nissan Qashqai, kompakt SUV sınıfında markanın en bilinen modellerinden biri olarak Ağustos 2026 listesinde geniş donanım seçenekleriyle yer alıyor. Mild Hybrid motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde Designpack versiyonundaki kampanyalı fiyat öne çıkıyor.
Nissan Qashqai opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu
|25.000 TL
|İlgili versiyonlar
Nissan Qashqai Yeni e-POWER fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|e-POWER 190PS
|Designpack
|3.574.900 TL
|3.474.900 TL
|e-POWER 190PS
|Skypack
|3.808.500 TL
|3.708.500 TL
|e-POWER 190PS
|N-Design
|4.142.400 TL
|4.042.400 TL
|e-POWER 190PS
|Platinum
|4.269.100 TL
|4.169.100 TL
|e-POWER 190PS
|Platinum Premium
|4.413.100 TL
|4.313.100 TL
Qashqai Yeni e-POWER, Qashqai ailesinin elektrik destekli sürüş karakterine sahip versiyonu olarak listede yer alıyor. Designpack, Skypack, N-Design, Platinum ve Platinum Premium seçenekleriyle sunulan modelde N-Design versiyonundaki indirim tutarı dikkat çekiyor.
Nissan Qashqai Yeni e-POWER opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu
|25.000 TL
|İlgili versiyonlar
Nissan Juke fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0 DIG-T 115PS, Benzin
|Tekna Plus DCT
|2.270.900 TL
|1.899.000 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzin
|Platinum DCT
|2.394.400 TL
|2.074.600 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzin
|Platinum Premium DCT
|2.757.600 TL
|2.657.600 TL
Nissan Juke, kompakt crossover sınıfında tasarım odaklı karakteriyle öne çıkan modellerden biri. Ağustos 2026 listesinde 1.0 DIG-T motor ve DCT şanzımanla sunulan araç, Tekna Plus, Platinum ve Platinum Premium donanım seçenekleriyle satışta bulunuyor.
Nissan Juke opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift renk opsiyonu
|15.000 TL
|Platinum, Platinum Premium
Nissan X-Trail Mild Hybrid fiyatları - Ağustos 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS
|Auto Platinum
|5.098.300 TL
|4.998.300 TL
|1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS
|Auto Platinum Premium
|5.615.600 TL
|5.515.600 TL
Nissan X-Trail Mild Hybrid, markanın daha geniş SUV beklentilerine yanıt veren modellerinden biri olarak Ağustos 2026 listesinde yer alıyor. Platinum ve Platinum Premium donanımlarıyla sunulan model, aile kullanımı ve uzun yol odaklı SUV arayanlara hitap ediyor.
Nissan X-Trail Mild Hybrid opsiyon fiyatları - Ağustos 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Siyah/Gri tavan rengi çift renk opsiyonu
|0 TL
|İlgili versiyonlar
Kaynak: Nissan Türkiye