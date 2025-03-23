Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Apple, yeni Apple Watch'lara birçok farklı kullanım alanı için kamera yerleştirecek.

Apple, Apple Watch'ı yalnızca bir akıllı saat değil, aynı zamanda gelişmiş bir yapay zekâ cihazı olarak konumlandırmak için kolları sıvadı.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre şirket farklı kamera konumlarına sahip yeni modeller üzerinde çalışıyor. Şirketin daha önce ortaya çıkan kameralı AirPods planında yer alan görsel zekâ teknolojisinin Apple Watch'ta da kullanılacağı söyleniyor.

Şu anki görsel zekâ teknolojisi büyük ölçüde OpenAI ve Google’a dayanıyor. Apple ise yeni ürünleri ile bu alanda bağımsız olmayı hedefliyor. Gurman, Apple’ın yapay zekâyı kendi bünyesinde geliştirerek, gelecekte kameralı AirPods ve Apple Watch gibi cihazların merkezine yerleştirmeyi planladığını belirtiyor.

Kameralı Apple Watch nasıl olacak?

Apple, hem standart hem de Ultra Apple Watch modelleri için farklı kamera entegrasyonu üzerinde çalışıyor. Standart modelde kamera, iPhone’daki gibi ekranın içine gömülü olacak ancak bunun ekranın altına mı yerleştirileceği, yoksa bir çentikle mi kullanılacağı henüz net değil.

Ultra modelinde ise Apple, kamerayı saatin yan tarafına yani dijital kurma kolu ve yan düğmenin yanına yerleştirmeyi planlıyor. Böylece kullanıcılar bileklerini taranacak nesnelere doğrultarak daha rahat bir deneyim yaşayabilecek.

Tabii bu gelişmeler için bir süre daha beklememiz gerekecek. Gurman’a göre kameralı Apple Watch ve AirPods en erken 2027’de piyasaya sürülecek.