Yakın zamanda genç kızların akıl sağlığı ve Instagram arasındaki olumsuz bir etkiyi gösteren Facebook içinde yapılan bir araştırmanın ortaya çıkmasının ardından akademisyenlerden açık bir mektup geldi. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya gönderilen mektupta şeffaflık vurgusu yapıldı.

Artık ikinci bir hayatımız haline dönüşen sosyal medya, doğal olarak psikolojimiz ve akıl sağlığımız üzerinde de önemli bir rol oynuyor. Bu konuda da sosyal medya platformları, düzenli olarak sosyal medyanın insanların akıl sağlığına etkisini inceliyor, zaman zaman da olumsuz etkilere karşı önlemlere imza atabiliyor.

Bugünse Instagram, Facebook ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta’ya Oxford Üniversitesi akademisyenlerinden açık bir mektup geldi. Akademisyenler, Meta’yı Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çocukların ve ergenlerin akıl sağlığını nasıl etkilediği araştırmaları konusunda daha şeffaf olmaya çağırdı.

"Etik ve ahlaki bir yükümlülüğe sahipsiniz"

Yayımlanan mektupta “Siz ve kuruluşlarınız, çocuklar ve ergenler üzerindeki iç araştırmalarınızı akıl sağlığı bilimindeki kanıt için belirlenmiş standartlara uyumlu hale getirmek için etik ve ahlaki bir yükümlülüğe sahipsiniz.” ifadelerine yer verildi. Mektupta şirketin iç araştırmaları için bağımsız incelemelere izin verilmesi, dış araştırmalara veri katkısında bulunması ve bağımsız bir bilimsek gözetim kurulmasını talep edildi.

Açık taleplerde bulunan mektup, Instagram’ın bazı genç kızların kaygı ve beden imajı sorunlarıyla bağlantılı olduğunu gösteren Facebook sızıntılarının ardından geldi. Şu ana kadar elde edilen bilgiler, Facebook araştırmacılarının yürüttüğü çalışmaların standartları karşılamadığını gösterdi. Bu da bilim dünyasında bir endişeye ve öfkeye neden oldu.

Son olarak mektupta “Doğru bilimsel ve etik araçlar mevcut olsaydı, Meta tarafından toplanan veriler, dijital teknoloji kullanımını ve bunun ruh sağlığı üzerindeki etkisini daha önce görülmemiş şekillerde nasıl anladığımız konusunda bilgi verirdi.” ifadelerine yer verildi. Meta’dansa söz konusu mektup ve taleplere ilişkin henüz bir cevap gelmedi.