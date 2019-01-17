Akıllı İlaç Üreticisi Proteus Akıllı Kanser Hapları Üretecek

Akıllı ürünlerin kullanımının son dönemde büyük atış göstermesiyle artık bu ürünlere şaşırmaz olduk. Peki akıllı ilaçlar için de durum böyle mi? Proteus adlı ilaç üreticisi, ilaçlarınızı kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza ileten akıllı ilaçlar üretmişti. Şirketin şimdiki hedefi, benzer ilaçları kanser için üretmek.

2017 yılında depresyon tedavisinde kullanılmak üzere akıllı haplar üreten Proteus, ilaç sektörünü tamamen değiştirecek adımlar atmaya devam ediyor. Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren şirketin ürettiği akıllı haplar, doktorunuza ilaç kullanım aktivitenizi aktarıyor. Eğer bir ilacın saati atlanırsa, size doktorunuz tarafından bildirim gönderilmesine de olanak tanıyor.

2017'den beri 40'tan farklı hastalık için bu ilaçları üreten şirket, Novartis gibi sektör devlerinden de yatırım almış durumda. Aldığı yatırımlarla oldukça büyüyen Proteus'un bundan sonraki hedefinin, kanser tedavisinde kullanılmak üzere akıllı ilaçlar üretmek olduğu açıklandı. Şirketin ürettiği ilk kanser ilaçlarının testleri, bugün başladı.

Yapılan testlerde 7 gönüllü kanser hastası, normal kanser ilaçları almak yerine şirketin ürettiği akıllı hapları kullanmaya başladı. Akıllı haplara gömülü bulunan sensörler, ilaç kullanım raporları sayesinde ilaçlarını aksatan hastaların tedavisini önemli oranda iyileştirecek. Proteus, önümüzdeki 2 yıl içersinde Fairview Sağlık Hizmetleri ve Minnesota Üniversitesi ile ortak yürütülen çalışmada, 750 hastanın verilerini kaydetmeyi amaçlıyor.

Akıllı haplar, basit bir alıcı verici sensör çifti ile çalışıyor. Hapların içine yerleştirilen verici sensör, hasta ilacı kullandığı an aktif hale geçiyor. Hastanın bedenine yerleştirilen bir cep telefonu boyutundaki alıcı sensör de verici sensörün faaliyetlerini izliyor. Böylece hastaların ilaçları kullanıp kullanmadığı kolayca anlaşılabiliyor.

Proteus'un ürettiği akıllı hapların, ilaç kullanımını takip etmesinin dışında hastanın aktivite düzeylerini de takip edebilme özelliği bulunuyor. Hastanın hareketlerini doktora rapor edebilen bu ilaçlar, hastanın hangi aralıklarla spor yaptığını kolayca takip edebilmeyi sağlıyor.

Şirketin şu an yalnızca kemoterapi ilaçları üzerinde böyle bir çalışma yaptığı, fakat önümüzdeki dönemde tüm kanser ilaçlarını akıllı hale getirmeyi hedefledikleri belirtiliyor. Proteus'un klinik deneylerinin 2021 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Araştırmacılar, Proteus'un bu girişiminin ilaç alımlarını aksatmamak için önemli olduğunu fakat ilaç alımlarını hatırlatmak için başka sistemlere de ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.