Reddit'te ortaya çıkan ilginç el konsolu, bir oyun kumandası, Android işletim sistemine sahip bir akıllı saat ve biraz da teknik beceri ile üretildi.

Bir Reddit kullanıcısı, Android işletim sistemine sahip bir Apple Watch Ultra klonu ile bir oyun kolunu birleştirerek kendi taşınabilir oyun konsolunu üretti. Bu konsolun diğer el konsollarından daha ucuz ya da daha gelişmiş olup olmadığı tartışılır ancak oldukça dikkat çekici olduğu kesin.

Konsolun üretiminde bir klon akıllı saat kullanılmış olması da şaşırtıcı değil. Apple akıllı saate bu şekilde bir işlem uygulansa bile aynı sonucu almak pek mümkün değildi. Cupertino merkezli teknoloji devi daha önce emülatörlere izin vermediği için bağlantılar yapılsa bile oyun çalıştırılamayacaktı.

Bir emülatör ile oyun konsolu keyfi

Videoda gördüğümüz üzere DualSense benzeri bu kumandaya akıllı saat eklenmiş ve sonrasında da My Boy! GBA (GameBoy Advanced) emülatörü ile oyunlar oynanmaya başlandı. Hatta emülatörde Castlevania - Aria of Sorrow'un oynandığı da göze çarptı. My Boy! GBA ile pek çok Mario oyunu, Pokemon oyunları, Meteroid, Final Fantasy gibi popüler serilerden bazı oyunlar oynanabiliyor.

Sonuç ise, kullanılan ürünler görece yeni olmasına rağmen oldukça retro ve nostaljik bir konsol oldu. Akıllı telefonlarda oyun oynanmaya başladığından bu yana ekranlara taşınan kontroller yerine daha ergonomik, daha küçük ekran kullanılan konsollar ülkemizde özellikle 1980'lerde ve 1990'larda oldukça popülerdi. Emülatör oyunlarının da ağırlıkla o dönemlerin oyunları olması, konsola garip bir retro-fütüristik hava vermiş gibi gözüküyor.