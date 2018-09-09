Telefon Tasarımlarının Bugünü ve Geleceği Hakkında Her Şey

Akıllı telefon tasarımlarında yeni trend, mümkün olduğunca ince çerçeveli ekranlar. Bu yönde çeşitli tasarımlar deneyen üreticiler, birbirleriyle sürekli rekabet halinde.

Akıllı telefon üreticileri, son birkaç yıldır tasarımsal olarak oldukça farklı işlere imza atıyor. Çerçeveleri inceltmek için farklı yollar deneyen üreticiler, tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon üretmeye ciddi derecede yaklaşmış durumda.

Yaklaşık olarak aynı dönemde piyasaya çıkan Sharp Aquos S2, Essential PH-1 ve iPhone X; telefon dünyasına çentiği getiren ilk telefonlar oldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana farklı çentik tasarımlarıyla karşımıza çıkan üreticiler, bu konuda da bir yarış halinde.

Telefonların birbirine bu kadar benzediği bir dönemde, üreticiler kendilerini nasıl farklılaştırıyor?

Ön taraftan bakıldığında siyah bir cam parçasından ibaret olan telefonlar, birbirine oldukça benzer hale geldi. Bazı üreticiler ise cihazlarını diğerlerinden ayırmak için arka tasarım konusunda farklı adımlar atıyor. Renk geçişlerine sahip P20 serisi ve geometrik desenlere sahip arka kapağıyla Oppo Realme 2, bu farklı cihazların en önemli iki örneği.

Arka tasarım konusunda verebileceğimiz bir diğer örnek ise, şeffaf görünümlü kasasıyla Mi 8 Explorer Edition. Mükemmel görünen bu tasarım sayesinde Xiaomi, son yılların en farklı arka tasarımına sahip telefonunu üretmiş oldu.

Telefonlardaki yapısal değişiklikler

Akıllı telefonların ekran çerçeveleri konusunda sınırları zorlayan üreticiler, ön kamera ve çeşitli sensörlere yer bulmakta zorlanıyordu. Oppo Find X ve Vivo NEX S ise bu durum için ilginç kaydırma mekanizmalarıyla karşımıza çıktı. Huawei'nin Honor Magic 2 ve Xiaomi'nin Mi Mix 3 cihazlarının da benzer bir yapıda olacağı kesinleşti.

Telefonların yapısı konusunda bir sonraki radikal değişiklik ise katlanabilir cihazlar olacak. Esnek OLED ekranların mucidi olan Samsung tarafından piyasaya sürülecek olan Galaxy F, akıllı telefon dünyasında yeni bir çağ açabilir. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtılması beklenen Galaxy F'nin ardından, diğer üreticilerin de katlanabilir telefonlarla karşımıza çıkması olasılığı bir hayli yüksek görünüyor.