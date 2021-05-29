Alan Adı Sorgulaması Yapabileceğiniz 8 İnternet Sitesi

İnternet sitesi kurmak ve barındırmak için kullanılan tüm servisler alan adı sorgulama eklentisini de beraberinde getiriyor. Dünya çapında internet sitesi ve sunucu barındırma işini profesyonel olarak yapan GoDaddy, SquareSpace ve Domain gibi internet siteleri, aynı zamanda alan adı sorgulaması için de bekleneni tam anlamıyla sunuyor.

Yeni bir girişim, portfolyo, blog ve benzeri neredeyse her şey için günümüzde internet sitesi edinmek gerekiyor. Yapılan işin marka değerini ve görünürlüğünü ciddi oranda artıran internet sitelerini özel kılan şey ise tercih edilen alan adları oluyor. Başarılı bir alan adı sayesinde potansiyel kullanıcı erişimini birkaç katına çıkarmak oldukça kolay.

Bugün bir internet sitesi kurmak istediğinizde bunu sağlayan yüzlerce site karşınıza çıkıyor. Site kurmanın yanı sıra aklınızdaki alan adlarını sorgulamanız için de araçları bulunan bu siteler, güvenlik, profesyonel çalışma alanları ve danışmanlık gibi hizmetler de veriyorlar. Bu yazımızda hem alan adı sorgulama için kullanabileceğiniz hem de bu alan adlarını satın alabileceğiniz internet sitelerinden bahsedeceğiz.

Alan adı sorgulaması yapabileceğiniz internet siteleri:

Domain

GoDaddy

SquareSpace

Register

Ionos

Name

Namecheap

Nameboy

Alan adı sorgulama ve satın alma konusunda en popüler örneklerden biri şüphesiz ki Domain.com. Alan adı da tam bu iş için özel olarak alınmış olan Domain, alan adı sorgulama işlevine ek olarak sahip olduğunuz bir alan adını transfer etmenize, internet sitenizi kurma ve güvenlik sistemleri edinmenize olanak sağlıyor.

Ülkemizde ve dünyada oldukça popüler bir isim olan GoDaddy, konuyla alakası olmayan insanların bile kendisini televizyon reklamlarından duymasını sağladı. GoDaddy, alan adı sorgulama ve eğer boştaysa bu alan adını satın almanıza olanak sağlıyor. GoDaddy’i özel kılan şeylerden biri ise sık sık kampanyalar ve indirimler sunuyor olması. Bunlara ek olarak GoDaddy, canlı destek hizmetini de müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor.

Listemizde yer alan siteler arasında belki de en ilgi çekici tasarıma sahip olan SquareSpace, alan adı sorgulamanın yanı sıra ihtiyaca göre hazır tasarımları kullanarak internet sitesi kurabiliyor. Dileyen kullanıcılar SquareSpace ile alan adı satın aldıktan sonra bu alan adına hayallerindeki sitenin tasarımını yerleştirebiliyor ve platform üzerinden danışmanlık satın alabiliyorlar.

Son derece basit bir kullanım vaad eden Register, siteye girer girmez alan adı sorgulama eklentisini karşımıza çıkarıyor. Dolar kuru üzerinden alan adı satışı yapan Register, varolan bir alan adının kime ait olduğunu öğrenebileceğiniz bir eklenti de içeriyor. Register’ı kullanarak alan adınıza özel olarak profesyonel bir e-posta kurup, profesyonel olarak yönetilmesini de sağlayabilirsiniz.

Alan adı sorgulama işlevini listemizdeki diğer tüm siteler gibi hakkıyla gerçekleştiren Ionos, müşterilerine sunduğu ücretsiz hizmetlerle göze çarpıyor. Özel bir partner programı da bulunan Ionos, GoDaddy gibi popüler sitelerin yaptığı gibi yıllık ödemelerde yarı yarıya indirim sunabiliyor. Ionos’u çekici kılan başlıca unsurlardan biri ise 7 gün 24 saat canlı destek sunabiliyor olması.

Uluslararası hizmet veriyor olsa da TL cinsinden de ödeme alan Name, canlı destek hizmeti vermediği için listemizin dezavantajlı sitelerinden biri. Avantajı ise alan adı sorgulamasına ek olarak Name bünyesinde kendinize veya şirketinize özel bir profesyonel çalışma ortamı edinebiliyorsunuz. Bu hizmetin için profesyonel e-posta, bulut depolama ve istatistik tablosu dahil.

Geniş bir kelime veritabanıyla alan adı sorgulaması yapan ve filtreleme seçeneği bulunan Namecheap, listemizdeki diğer sitelerin yaptığı standart alan adı sorgulamasına ek olarak Beast Mode adını verdiği bir filtreleme modunu da kullanıcılara sunuyor. Bu modu kullanarak alan adı sorgulaması yaparken bütçenizi ve kategorinizi seçebilir, yalnızca boşta olan alan adlarını görme özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Listemizin son ve en farklı sitesiyle birlikteyiz. Nameboy, alan adı sorgulama işlevine ek olarak tercih edeceğiniz kelimelere uygun olarak size alan adları öneren bir sisteme sahip. Eğer yapacağınız işe uygun bir alan adı aklınıza gelmediyse Nameboy’u kullanarak hem yeni fikirler bulabilirsiniz hem de boşta olan alan adını satın alabilirsiniz. Nameboy, sahibi olan alan adlarının kime ait olduğunu görebileceğiniz bir eklenti için listemizin başındaki Domain.com ile birlikte çalışıyor.

Bu yazımızda alan adı sorgulaması yaparken ve bu bağlamdaki diğer hizmetlerden faydalanabileceğiniz internet sitelerinden bahsettik. Siz de bu amaçla kullandığınız internet sitelerini ve listedeki sitelerle ilgili düşüncelerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz.