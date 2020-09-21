Alcatel 3X (2020), Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Alcatel 3X (2020), giriş seviye bir telefon için standart diyebileceğimiz özelliklerle Türkiye'de satışa sunuldu. Ne yazık ki cihazın fiyatı için aynı standarttan söz etmek pek de mümkün değil.

Çinli teknoloji şirketi TCL’nin alt markalarından biri olan Alcatel, dörtlü arka kamera ve 5.000 mAh batarya gibi dikkat çeken özellikler sunan Alcatel 3X (2020) modelini Türkiye’de satışa sundu. Giriş seviye bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Alcatel 3X (2020), ne yazık ki seviyesi gibi giriş seviye bir fiyat etiketi sunamıyor.

Günümüzde satışa sunulan çoğu akıllı telefonun aksine delikli değil damla çentikli bir tasarıma sahip olan Alcatel 3X (2020), 6,52 inç büyüklüğündeki 20:9 ekranında HD+ çözünürlük sunuyor. Cihaz, ince ekran çerçeveleri ve damla çentiği sayesinde yüzde 89,04 ekran/gövde oranına sahip.

Kalbinde, MediaTek’in popüler giriş seviye işlemcilerinden Helio P22 bulunduran Alcatel 3X (2020), 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. 5.000 mAh’lik oldukça büyük bir bataryaya sahip olan Alcatel 3X (2020), OTG Ters Şarj özelliği ile başka akıllı telefonları da kablolu olarak şarj edebiliyoruz.

Alcatel 3X (2020) özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,52 inç HD+

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.000 mAh

Alcatel 3X (2020) fiyatı

Siyah ve koyu yeşil olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulan Alcatel 3X (2020)’nin fiyatı, 3.299 TL olarak açıklanmış durumda.