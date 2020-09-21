Realme C17 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Realme, yeni giriş seviye akıllı telefonu Realme C17'yi 90 Hz ekran, 5.000 mAh batarya ve dört arka kamera kurulumu ile tanıttı. Cihaz, genel olarak seviyesine göre iyi denebilecek özellikler sunuyor.

Bangladeş’te yeni bir lansman gerçekleştiren Realme, C serisindeki 90 Hz ekranlı ilk akıllı telefon olan Realme C17’yi resmen tanıttı. Giriş segment bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Realme C17, buna rağmen özellikle batarya ve tasarım noktasında hiç de fena sayılmayacak özellikler sunuyor.

Pazardaki trendlere ayak uyduran Realme C17, delikli ekran tasarımı sayesinde yüzde 90,5 ekran/gövde oranı sunuyor. 6,5 inçlik büyük bir ekrana sahip olan cihaz, buna karşın 1600 X 720 piksel HD+ çözünürlük vadediyor. Cihaz, çözünürlük konusundaki eksiğini 90 Hz’lik yüksek ekran yenileme hızı ile telafi ediyor.

Realme C17 tasarımı

Qualcomm’un giriş seviye işlemcilerinden Snapdragon 460’tan güç alan Realme C17, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. 5.000 mAh’lik oldukça büyük bir bataryaya sahip olan akıllı telefon, 18W’lık hızlı şarj desteği ile hem tek şarjla uzun bir kullanım süresi hem de uzun bir şarj olma süresine sahip.

Arka tarafta dikdörtgen bir modülün içine yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumuna sahip olan Realme C17, 13 MP’lik ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP monokrom kameraya sahip. Realme C17’nin ön tarafında ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Realme C17 özellikler

İşlemci: Snapdragon 460

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,5 inç HD+ 90Hz IPS LCD

Arka Kamera: 13 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C

Realme C17 fiyatı

Mavi ve yeşil olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Realme C17, Bangladeş’te 177 dolar (yaklaşık 1.344 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.