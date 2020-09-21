OPPO Reno4 SE 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO'nun orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan Reno4 SE 5G, yüksek kapasiteli hızlı şarj desteği, 5G bağlantısı ve AMOLED ekranıyla tanıtıldı. Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, geçtiğimiz haziran ayında tanıtılan Reno4 serinin en yeni üyesi olan OPPO Reno4 SE 5G’yi anavatanı Çin’de düzenlediği lansman ile resmen tanıttı. Orta segment bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Reno4 SE, özellikle şarj noktasında bazı amiral gemilerini dahi kıskandıracak özellikler sunuyor.

Son bir yılın en büyük akıllı telefon trendlerinden biri haline gelen delikli ekran tasarımına sahip olan Reno4 SE, 6,43 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranında 60 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük, yüzde 91.97 DCI-P3 renk paleti, yüzde 100 sRGB gibi özellikler sunuyor. Ayrıca cihazın kalın alt çerçevesine rağmen yüzde 90,8 ekran/gövde oranı sunduğunu da belirtelim.

OPPO Reno4 SE 5G tasarımı

Gücünü MediaTek’in Dimensity 720 işlemcisinden alan Reno4 SE, 8 GB LPPDR4x RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.0 depolama alanı sunmasına rağmen kullanıcılara microSD kart ile hafızayı genişletme imkanı tanımıyor. Cihaz, OPPO’nun Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzü ile kutusundan çıkıyor.

Reno4 SE, sadece 37 dakikada tam şarj olabilecek

4.300 mAh’lik günümüz akıllı telefonları için ‘orta boy’ diyebileceğimiz bir bataryaya sahip olan Reno4 SE, buna karşın sunmuş olduğu 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge desteği ile sadece 37 dakikada 0’dan yüzde 100 şarj vadediyor. Ayrıca cihazın çift SIM kart, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 gibi özellikler sunduğunu da belirtelim.

OPPO Reno4 SE 5G özellikler

İşlemci: MediaTek Dimensity 720

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,43 inç Full HD+ 60Hz AMOLED

Arka Kamera: 48 MP f/1,7 + 8 MP 119 derece geniş açı + 2 MP makro

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.300 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Boyut: 160.5 x 73.5 x 7.85 mm

Ağırlık: 169 gram

OPPO Reno4 SE 5G fiyatı

Süper Flaş Siyah, Süper Flaş Beyaz ve Süper Flaş Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan OPPO Reno4 SE 5G, 128 GB’lık versiyonu için 369 dolar (yaklaşık 2.794 TL + vergiler); 256 GB’lık versiyonu için ise 413 dolar (yaklaşık 3.127 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.