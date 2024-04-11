Alfa Romeo, B-SUV segmentindeki yeni otomobili Milano'yu tanıttı. İlginç bir tasarıma sahip olan otomobil, nispeten uygun fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, geçtiğimiz gün düzenlediği bir etkinlikte yeni otomobili "Milano"yu duyurdu. B-SUV segmentinde "uygun fiyatlı" bir model olarak karşımıza çıkan Alfa Romeo Milano, tasarımı açısından bazı tüketiciler tarafından eleştirilecek gibi görünüyor.

Alfa Romeo Milano, bugüne dek gördüğümüz Alfa Romeo'lara benzemiyor. Bu bağlamda; aracın ön kısmında oldukça garip bir ızgara tasarımı görüyoruz. Parçalı LED farlara ev sahipliği yapan otomobil, kısa çıkıntılara sahip. Alfa Romeo'nun yeni SUV modeli, 18 inç jantlarla gelecek.

Karşınızda Alfa Romeo Milano

Aracın arka kısmına baktığımızda LED destekli far tasarımının devam ettirildiğini görüyoruz. Bu aydınlatmanın hemen üzerinde çıkıntılı bir yapı görüyoruz. Hemen alt kısımda ise Milano ibaresine yer veriliyor. Alfa Romeo, B-SUV aracında plastik tampon kullanmayı tercih etti.

Aracın iç kısmına baktığımızda ise butonlarla dolu bir kabin görüyoruz. Bu kabinde 10,25 inç boyutlu iki tam dijital ekran bulunuyor. Bilgi-eğlence ekranının sürücüye dönük olması, dikkat çeken hususlar arasında bulunuyor.

Alfa Romeo Milano, hibrit ve tam elektrikli motor seçeneklerine sahip olacak. Hibrit tercih etmek isteyen tüketiciler, 1.2 litrelik benzinli motora entegre 21 kW kapasiteli elektrik motoruyla karşılaşacaklar. Bu motor seçeneği 136 beygir gücünde olacak. Tam elektrikli cephesinde ise 156 ve 240 beygir gücü üreten iki farklı seçenek bulunacak. Aracın menzili ise 410 kilometre olarak açıklandı.

Yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek Alfa Romeo Milano, hibrit motorda 30 bin, tam elektrikli motorda ise 40 bin eurodan başlayan fiyatlar karşılığında satın alınabilecek. Aracın Türkiye'ye geleceğini düşünüyoruz.