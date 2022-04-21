Almanya'daki Fiyatları TL'ye Çeviren Futbolcu Tepki Topladı

Eski futbolcu Ahmet Dursun, Instagram'da yaptığı paylaşımda Almanya'daki market fiyatlarını TL'ye çevirerek Almanya'nın pahalı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Dursun'un paylaşımı, haliyle kısa sürede tepki topladı.

Türkiye’de her gün ekonominin iyi olduğu, para birimimizin değer kaybetmesinin aslında iyi bir şeymiş gibi gösterildiği, enflasyon ve zamların aslında yaşanmadığının ifade edildiği ve çok daha fazla ‘gerçeğin’ ortaya konduğu çeşitli akıl dışı yorumlarla karşılaşabiliyoruz. İşte bugün, bu yorumlar arasına bir yenisi daha eklendi.

Eski milli futbolcu Ahmet Dursun, Instagram hesabından paylaştığı hikâyede Almanya’daki market fiyatlarına yer verdi. Yer verdi vermesine, ancak Almanya’daki euro cinsi fiyatları Türk Lirası’na çevirip hikâyesinde Almanya’da hayatın aslında çok pahalı olduğunu ‘kanıtladı’. Alım gücünün ne olduğu ve paranın ‘birim’ olarak nasıl karşılaştırılması gerektiğine dair yeniden pek çok kişinin ders anlattığı o hikâye şu şekildeydi:

Ahmet Dursun'un muhteşem alım gücü karşılaştırması:

Daha önce de pek çok kez resmi kurumlarda bile karşılaştığımız bu karşılaştırma, elbette sosyal medyadan büyük tepki topladı. Futbolcunun akıl tutulması yaşatan bu karşılaştırmasına gelen tepkiler şu şekildeydi: