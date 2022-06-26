Aloe Vera Bitkinizin Bakımı İçin İşinize Yarayacak 10 İpucu

Aloe vera, binlerce yıldır kullanılan ve alternatif tedavi yöntemi olarak mucizeler yaratan bir bitki. Pek çok kişi evinde kendi aloe vera bitkisini yetiştiriyor ve onun yapraklarını kullanıyor. Ancak bakımı bazen son derece zor olabilir. Gelin aloe vera bitkinizin bakımı için işinize yarayacak bazı önemli ipuçlarına yakından bakalım.

Son yıllarda adını sık sık duyuyor olsak bile aslında binlerce yıldır tedavi amacıyla kullanılan bir bitki olan aloe vera, bugün bile pek çok kişi tarafından alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılıyor ve mucize etkiler yaratıyor. Aloe vera bitkisinin yaprağının içinde bulunan jelimsi yapısı direkt uygulanarak kullanılabildiği için pek çok kişi evinde kendi aloe vera bitkisini yetiştiriyor ve bu bitkinin yapraklarını kullanıyor.

Evde aloe vera bitkisi yetiştirmek oldukça mantıklı çünkü temel cilt bakımının yanı sıra yanıklarda bile mucize etkiler yaratabiliyor. Ancak aloe vera bitkisinin bakımı diğer saksı çiçeklerine göre çok daha zordur. Işığına, suyuna, toprağına ve maruz kaldığı sıcaklığa devamlı dikkat etmek gerekir. Gelin aloe vera bitkinizin bakımı için işinize yarayacak bazı önemli ipuçlarına yakından bakalım.

Aloe vera bitkinizin bakımı için dikkat etmeniz gereken noktalar ve ipuçları:

Işık:

Aloe vera sıcak iklimde büyüyen bir bitkidir. Bu nedenle bol bol ışık almalıdır ancak her zaman direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Günde 2 ya da 3 saat direkt güneş ışığına maruz kalması yeterli. Aloe vera bitkinizi her zaman aydınlık ve doğal ışık alan bir yerde tutun. Günde 2 - 3 saat güneş ışığına maruz bırakın. Devamlı aynı taraf güneş ışığıyla temas etmesin. 6 ayda bir yönünü değiştirerek tüm bitkinin direkt olarak güneş ışığına maruz kalmasını sağlayın.

Sulama:

Aloe vera bitkileri oldukça kalın ve lifli kökleri sayesinde topraktaki suyu alırlar. Eğer toprak her zaman ıslaksa ve çok su varsa bu kökler hızla çürürler. Bu nedenle aloe vera bitkinizi bir kez suladıktan sonra tekrar sulamak için toprağının iyice kuru olduğundan emin olmalısınız. Yaz aylarında ortam sıcaklığına bağlı olarak her 7 - 14 gün arasındaki bir periyotta sulamalısınız. Kış aylarında ise ayda bir kez sulamak yeterli olacaktır. Yine de bu tür belirli periyotlara uymak yerine toprak kuruluğunu kendiniz kontrol ederseniz çok daha sağlıklı bir sulama yapabilirsiniz.

Toprak:

Toprak bir bitki için en önemli konulardan bir tanesidir. Konu aloe vera olunca toprağın önemi bir kez daha artar çünkü sıcaklık, sulama ve oksijen alma gibi tüm noktaları bağlayan topraktır. İyi bir toprak su dengesini, sıcaklığın köklere doğru bir şekilde dağılmasını ve en önemlisi köklerin oksijen almasını sağlar. Sıcaklık ve su ne kadar doğru ayarlanırsa ayarlansın hava almayan bir topraktaki kökler çürüyecektir. Bu nedenle doğru toprak ve saksı tipini seçmeniz aloe vera bitkiniz için son derece önemli.

Sıcaklık:

Aloe veranın sıcak iklim bitkisi olduğunu söylemiştik. Ancak kendisi sıcak iklim sevse bile 2 derece soğuğa kadar dayanabilir. Elbette don olduğu dönemde taş olsa çatlar. Bu tür soğuk zamanlarda aloe vera bitkinizi olabildiği kadar sıcak ortamda tutmaya çalışın. Normal zamanlarda da sık sık hava değişiminin olduğu yerlerden ziyade ısının sabit olduğu odalarda dursun. Ortamın mutlaka nemli olmasına gerek yok, kuru havada da sorunsuz bir şekilde hayatta kalabilir.

Beslenme:

Pek çok sulu bitki gibi aloe vera da sık sık gübrelenmeye yani beslenmeye ihtiyaç duymaz. Aloe vera tarlalarında ve özel üretim fabrikalarında zaman zaman solucan bazlı bir gübre kullanılır. Bunu evde de kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir gübre bulamıyorsanız yosun ya da balık ürünleri bazlı gübreleri tercih edebilirsiniz. Gübreleme işleminin yaz aylarında yapılması öneriliyor. Çok fazla gübre kullanmamaya da dikkat edin. Fazlası köklerinin çürümesine neden olacaktır.

Çoğaltma:

Bir aloe vera bitkisi kökünden çıkan pek çok farklı boyutlardaki yapraklardan oluşan bir bitkidir. Bu yapraklardan yeterince olgun olanları alıp gönül rahatlılığıyla kullanabilirsiniz. Yeni çıkan daha küçük yaprakları da kibarca söküp yeni bir toprağa dikerseniz bir aloe vera bitkiniz daha olur. Aloe vera bitkinizi bu şekilde dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Henüz bebek olan yapraklardan ziyade biraz daha büyük olanları tercih ederseniz çok daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz.

Budama:

Aloe vera bitkisi küçük dal ve yapraklara sahip olan bir bitki olmadığı için herhangi bir budama işlemine ihtiyaç duymaz. Yalnızca zamanı geldiği ya da kullanmak istediğiniz zaman büyük yaprakları koparıp kullanabilirsiniz. Bu yaprakları kesmek yerine tam kök kısmından çekerek koparırsanız hem çok daha güzel görünür hem de çok daha sağlıklı şekilde büyümeye devam eder.

Zararlı otlar ve böcekler:

Tüm bitkiler gibi aloe vera bitkisi de zaman zaman bu tür zararlı otları ve böcekleri çekecektir. Toprakta ortaya çıkan zararlı bitkileri koparıp atabilirsiniz. Üzerine gelen böcekler konusunda ise biraz hassas davranmanız gerekebilir. Turuncu renkli bir böcek türünü hafif basınçlı su ile üzerinden söküp atabilirsiniz. Özellikle yaprakların çatlaklarını seven bazı böcek türlerini yok etmek ve uzaklaştırmak için alkollü pamukla o bölgeleri hafifçe silebilirsiniz. Ne tür bir işlem yapıyor olursanız olun, kökün ve yaprakların zarar görmediğinden emin olmalısınız.

Çiçekler:

Aloe vera bildiğimiz anlamda çiçek açan bir bitki değil. Ancak yeni filizlendiği dönemde yaprak uçlarında sarı çiçekler oluşacaktır. Bu tür sarı çiçekler daha çok aloe vera tarlalarında yani açık havada yetişen bitkilere görülür. İç mekan yetiştirilen aloe vera bitkilerinde pek çiçeklenme görülmez. Balkonda ya da terasta yetiştiriyorsanız çiçek oluşma olasılığı daha yüksektir.

Yaprakları kullanma:

Geldik aloe vera bitkisinin en güzel yerine. Kimse bu bitkiyi süs amacıyla yetiştirmiyor, herkes yetişmiş yaprakları koparıp kullanmak istiyor. Aloe vera bitkisinin en yetişkin ve dolgun yaprağını kökünden kopararak kullanmaya başlayabilirsiniz. Dilerseniz ucundan kesip yaprağın bir kısmını kullanmanız da mümkün ancak kurumaması için açık kısmı sarmanız gerekiyor. Evde yetiştirilen aloe vera bitkilerinin kullanılacak boyuta gelmeleri uzun sürebileceği için sabırlı olmalısınız.

Evde beslediğiniz aloe vera bitkinizin bakımı hakkında dikkat etmeniz gerekenlerden ve önemli ipuçlarından bahsettik. Eğer siz de evinizde aloe vera bitkisi yetiştiriyorsanız uyguladığınız yöntemleri ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.