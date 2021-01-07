Yerli ödeme araçlarından bir tanesi olarak hizmet veren Papara'nın mobil uygulaması, Google Play Store'dan kaldırıldı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken bazı kullanıcıların son günlerdeki şikayetleri de dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin son dönemlerdeki en popüler finans araçlarından bir tanesi olan Papara'da ilginç bir olay yaşanıyor. Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre birkaç gündür para aktarma işlemlerinde çeşitli sorunlar yaşanırken, şimdi Papara'nın mobil uygulaması ortadan kayboldu. iOS kullanıcılarının App Store üzerinden indirebildikleri Papara'ya Google Play Store üzerinden ulaşılamaz oldu.

Papara'ya ait mobil uygulamanın Google Play Store'dan neden kaldırıldığı bilinmiyor. Ayrıca şirket de bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Twitter üzerinden yaptığımız kontrollerde, konuyla ilgili şirkete ulaşan kullanıcılara "Merhaba, teknik ekiplerimize bilgilendirme yapılmıştır. Google Play Store üzerinden uygulamamızı en kısa sürede indirebileceksin. İlgi ve anlayışın için teşekkür ederiz." denildiğini görüyoruz.

Papara'ya yönelik kullanıcı geri bildirimleri arasında oldukça ilginç iddialar mevcut. Bazı kullanıcılar, para aktarma işlemlerinde sorunlar yaşandığını söylerken bazı kullanıcılar ise hesaplarının askıya alındığını ve mağdur olduklarını belirtiyorlar. Oysa ki yerli bir ödeme sistemi olarak karşımıza çıkan Papara, yaptığı geri ödemeler ve herhangi bir ücret talep etmemesi nedeniyle kullanıcıların favorileri arasına girmeyi başarmıştı.

İşte kullanıcılardan gelen bazı şikayetler

Dün sizlerle paylaştığımız başka bir haberimizde, Türkiye'deki popüler kripto para borsalarında sorunlar yaşanmaya başladığından bahsetmiştik. Şimdiyse benzer bir durumun Papara cephesinde yaşanıyor olması, bu tür platformları kullanan vatandaşları paniğe sürüklemiş durumda. Ancak az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Papara, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Eğer şirket yetkilileri tarafımıza ulaşır ya da resmi kanallar üzerinden açıklama yaparlarsa, yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bu arada, Papara'nın Google Play Store'da artık çalışmayan listemele sayfasına, burada bulunan bağlantıyla ulaşabilirsiniz.