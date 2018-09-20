Amazon, Alexa'yı geliştirmeye ve kullanım alanlarını da genişletmeye devam ediyor. Echo Auto sayesinde artık Alexa arabada da kullanıma hazır olacak.

Amazon'un sesli asistanı Alexa, 2014 senesinden beri sürekli olarak geliştiriliyor ve popülaritesiyle başarısı da sektörde dikkat çeken bir boyuta ulaştı. Her ne kadar alternatif akıllı asistanlar ülkemizde henüz rağbet görmese de aslında oldukça büyük bir pazar ve giderek de yaygınlaşıyor. Amazon da bu durumu son derece iyi değerlendirerek pazarını sürekli genişletmeye devam ediyor.

Son adım ise arabalarda akıllı asistanın kullanımını sağlamak için tasarlanan Echo Auto. Echo Auto oldukça küçük ve hoş bir tasarıma sahip. Arabada rahatça konumlandırılan Echo Auto, Alexa'yı sesli komutlarla kontrol etmeye ve verimli bir şekilde kullanabilmeye olanak sağlayacak.

Bluetooth ve internet bağlantısı yoluyla kontrol edilecek olan cihaz toplamda sekiz mikrofona sahip olacak. Ürünün tanıtıldığı etkinlikte uyumlu olacağı araba markaları da tanıtıldı ve pek çok arabada Echo Auto'nun kullanılabileceğinin de müjdesi verilmiş oldu. Ürünün satış fiyatı ise 49.99 dolar olacak.