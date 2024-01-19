Günümüzün hızlı yaşam temposu ve pratik çözümlere olan ihtiyaç, ev aletlerinin seçimini daha da önemli hâle getiriyor. Evlerimizin vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen kurutma makineleri de hem zaman kazandırıyor hem de hayatımızı kolaylaştırıyor.

Piyasadaki kurutma makineleri arasından öne çıkanları ve en çok tercih edilenleri derlediğimiz içeriğimizde, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun modelleri bulabilirsiniz.

Kendine has özellikleri bulunan çamaşır kurutma makinelerinin, uzun ömürlü olması ve ihtiyaçları karşılaması adına da alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler var. Ürün incelemesinin ardından bu noktalara da göz atmayı unutmayın.

Her Bütçeye Uygun Kurutma Makinesi Tavsiyeleri

Çamaşırlarınızı siz unutsanız bile Grundig GDH 92 Kurutma Makinesi unutmuyor.

Grundig GDH 92 PKS 9 kg A++ Kurutma Makinesi, zamanı sizin yerinize en iyi şekilde değerlendiriyor. Eğer çamaşırlarınızı makineden almayı unutsanız bile cihaz, 2 saat boyunca belirli aralıklarla kırışık önleme özelliğini devreye sokarak çamaşırların kırışmasını önlüyor.

Bazı kurutma makinelerine göre tambur içindeki sıcaklığın daha düşük olması Grundig GDH 92’yi öne çıkarıyor. Bu sayede kıyafetlerinizin rengi solmuyor. Isı pompalı kurutma teknolojisi ise ısıtılmış havayı hapsederek daha az enerji tüketimi sağlıyor.

Kurutma kapasitesi: 9 kg

Program sayısı: 15

Boyutlar (G/Y/D): 59,7 cm x 84,6 cm x 60 cm

Enerji verimliliği sınıfı: A++

Garanti Süresi (Ay): 36

Özel nitelikler: Çift filtreleme, multi sense, heat pump teknolojisi

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhtiyaca özel programlar sunan Hoover NDE H10A2TSBE Kurutma Makinesi

Yeni nesil teknoloji ile donatılmış kurutma makinelerinden biri olan Hoover NDE H10A2TSBE, Wi-Fi ve Bluetooth uygulamalarıyla makinenizi uzaktan yönetmenize olanak veriyor. İster başka bir odada olun isterseniz dışarıda, uygulama sayesinde kurutma makinenize müdahale edebilirsiniz.

Kıyafetlerdeki etiketleri okumakta zorluk çekiyorsanız ve hangi programda kurutacağınızdan emin değilseniz hOn uygulamasındaki “Etiket Tanıma & Sanal Dolap” kısmını kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Aquavision su tankı özelliği ise 5 litrelik suyu sizin adınıza muhafaza ediyor. Kolayca boşaltabileceğiniz suyu, isterseniz ütü suyu olarak da kullanabilirsiniz.

Kurutma kapasitesi: 10 kg

Program sayısı: 16

Boyutlar (G/Y/D): 60 cm x 85 cm x 60 cm

Enerji verimliliği sınıfı: A++

Garanti Süresi (Ay): 36

Özel nitelikler: Wi-Fi, Bluetooth

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sessiz bir kurutma isteyenlere Regal KM 9102 Kurutma Makinesi

Bazı kurutma makineleri çıkardıkları ses ile rahatsız edebilirken Regal, KM 1902 modelinde “boomerang gövde” kullanarak en sessiz ve en hareketsiz şekilde kurutma sağlıyor, üstelik yüksek devirlerde bile.

29 dakika ile hızlı kurutma süresinde öne çıkan kurutma makinesi, fiyatı ile de bütçe dostu oluyor. Fiyat performans ürünü istiyorsanız Regal’in kurutma makinesini düşünebilirsiniz.

Kurutma kapasitesi: 9 kg

Program sayısı: 15

Boyutlar (G/Y/D): 59,6 cm x 84,5 cm x 61 cm

Enerji verimliliği sınıfı: B

Garanti Süresi (Ay): 36

Özel nitelikler: Boomerang gövde, çocuk kilidi, zaman erteleme

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9 kg kapasitesi ile ihtiyaçlara cevap veren Altus AL 91 YB Kurutma Makinesi

Kullanıcılar tarafından tercih edilen cihazlardan biri de Altus AL 91 YB 9 Kg B Enerji Kurutma Makinesi oluyor. Çocuk kilidi ile güvenlikte sınır tanımayan kurutma makinesi aynı zamanda su tankı dolu göstergesi ve filtre temizleme uyarı sistemleri ile de kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.

Fiyat performans çamaşır kurutma makinesi isteyenler Altus AL 91 YB modelini inceleyerek çamaşır kurutma makinesinin rahatlığını yaşayabilir.

Kurutma kapasitesi: 9 kg

Program sayısı: 15

Boyutlar (G/Y/D): 59,7 cm x 84,6 cm x 60 cm

Enerji verimliliği sınıfı: (DR) B

Garanti Süresi (Ay): 36

Özel nitelikler: Su tankı dolu göstergesi (LED), kondenser temizleme uyarısı (LED), direkt tahliye

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Giysilerin ilk günkü formunu koruyan Electrolux PerfectCare 700 Kurutma Makinesi

GentleCare System, Heat Pump teknolojisi ile çamaşırları standart kurutma makinesine göre yarı sıcaklıkta kurutan Electrolux PerfectCare 700, giysilerin yüksek ısıdan kaynaklı bozulmasının önüne geçiyor.

SensiCare System teknolojisi ise makineye koyduğunuz kıyafet miktarını otomatik olarak algılayarak enerji ve süreden tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Böylelikle az çamaşırınızı bile rahatlıkla kurutabilirsiniz. Electrolux kurutma makinesinin yüzde 80 daha iyi tiftik yakalama filtresi ise tek hamlede kolayca temizlenebiliyor.

Kurutma kapasitesi: 8 kg

Program sayısı: 12

Boyutlar (G/Y/D): 59,6 cm x 85 cm x 63,9 cm

Enerji verimliliği sınıfı: A++

Garanti Süresi (Ay): 36

Özel nitelikler: Yoğuşma verimi tam & yarım yük, nem sensörü, çift yönlü kurutma sistemi ile daha eşit ve kırışıksız kurutma

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Yapay zekâ kontrolü ile çamaşırları etkili şekilde kurutan Samsung DV90BB5245AEAH Çamaşır Kurutma Makinesi

Yapay zekânın hayatımıza girmediği yer yok. Bunlardan birini de Samsung kurutma makinesinde görüyoruz. DV90BB5245AEAH modelindeki yapay zekâ, alışkanlıklarınızı hatırlıyor ve program önererek size özel yıkama deneyimi sunuyor.

Havayı ısıtmak için elektrik yerine soğutucu madde kullanan kurutma makinesi ile böylelikle enerji israfını önlemek mümkün. Nemi takip edip kurutma süresini ayarlama da sunulan diğer kolaylıklardan biri. Bu sayede program süresi azalırken siz hem enerjiden hem zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz.

Modelin öne çıkan bir diğer özelliği ise kapağın yer değiştirilebilir olması. Böylelikle cihazı koyacağınız yere göre kapağın istediğiniz yönde açılmasını sağlayabilirsiniz.

Kurutma kapasitesi: 9 kg

Boyutlar (G/Y/D): 59,7 cm x 85 cm x 60 cm

Enerji verimliliği sınıfı: A+++

Garanti Süresi (Ay): 36

Özel nitelikler: Çocuk kilidi, air refresh, Wi-Fi

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Sahip olduğu özellikleri ile standart ihtiyaçları karşılayan Vestel KM 97202 Kurutma Makinesi

Vestel kurutma makinesi, iç tasarımındaki yumuşak geçişler ile çamaşırlarınızda kat izi olmadan kolayca kurutma sağlıyor. Nem süresi de çamaşırların kuruma süresini minimalize ederken enerji tasarrufuna yardımcı oluyor.

Vestel KM 972202 modelini çamaşırlarınızı kurutmak değil tazelemek için de kullanabilirsiniz. Temiz çamaşırlarınızın üzerine sinen sigara, is ve yemek gibi istenmeyen kokuları hızlıca havalandırabilirsiniz. Ayrıca cihaza Wi-Fi ile bağlanmanız da nerede olursanız olun, makineye müdahale edebilmenize olanak sağlıyor.

Kurutma kapasitesi: 9 kg

Program sayısı: 15

Boyutlar (G/Y/D): 59,6 cm x 84,5 cm x 60,9 cm

Enerji verimliliği sınıfı: A++

Garanti Süresi (Ay): 36

Özel nitelikler: Özel karıştırıcı ve çift filtre tasarımı, akıllı nem sensörü teknolojisi

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çekirdek aileler için Arçelik 700 KT Kurutma Makinesi

Tek kişiyseniz ya da çok fazla kurutulacak çamaşır çıkmıyorsa Arçelik 700 KT 7 kg modelini tercih edebilirsiniz. Üstün performansı ile otomatik olarak kırışık önleyen cihazın tamburunun özel cam dalgaları ve eğrisi, giysilerin daha kolay hareket etmesine de yardımcı oluyor. Cihazdaki dalga formu da özenle kurutma sağlıyor.

Akıllı nem sensörü ise kuruluk seviyesini algılayarak otomatik ayarlama yapıyor. Hava yoğuşturmalı kurutma teknolojisi de nemi hızla yoğunlaştırarak hem bütçeyi hem suyu koruyor.

Kurutma kapasitesi: 7 kg

Program sayısı: 15

Boyutlar (G/Y/D): 59,7 cm x 84,6 cm x 56,8 cm

Enerji verimliliği sınıfı: B

Garanti Süresi (Ay): 36

Özel nitelikler: Kırışık önleme, su tankı dolu uyarısı, zaman erteleme

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Kurutma makinesi alırken nelere dikkat edilmeli?

Kurutma makinesi seçimi, çamaşırlarınızı nazikçe kuruturken enerji tasarrufu sağlamak ve uzun yıllar boyunca verimli bir şekilde kullanmak açısından önemlidir. Alacağınız kurutma makinesinin tüm ihtiyaçlarınızı karşılamasını istiyorsanız almadan önce bazı noktalarda dikkat etmenizde fayda var. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Kurutma makineleri, çalışma prensiplerine göre enerji verimliliği açısından farklılık gösterebilir. Bu yüzden de hem enerji sınıfına hem de ısı pompalı ve konderserli gibi prensiplere dikkat etmelisiniz.

hem de ısı pompalı ve konderserli gibi prensiplere dikkat etmelisiniz. Ailenizin büyüklüğüne ve sık kurutma ihtiyacına göre kapasite seçimi yapmalısınız. Eğer kalabalık bir aile iseniz 9 kg kurutma makinesi modellerini tercih edebilirsiniz.

seçimi yapmalısınız. Eğer kalabalık bir aile iseniz 9 kg kurutma makinesi modellerini tercih edebilirsiniz. Farklı kumaş türleri için uygun kurutma programlarına sahip makineleri değerlendirin. Bu sayede her türden çamaşırınızı kolayca kurutabilirsiniz.

sahip makineleri değerlendirin. Bu sayede her türden çamaşırınızı kolayca kurutabilirsiniz. İşinizi daha da kolaylaştırmak için kontrol panelinin anlaşılır ve basit olmasına dikkat edin.

Makinelerdeki ek özellikleri de göz önünde bulundurmalısınız. Bazı özellikler sayesinde çamaşırlarınızın yıpranmasını engelleyebilirsiniz.

Makinenin boyutları, kurulum alanınıza uygun olmalıdır. Eğer dar bir alana yerleştirecekseniz, kompakt modelleri değerlendirin. Birçok model hemen hemen aynı ölçüde olsa da kısıtlı alanlar için tam ölçü almanızda fayda var.

Kurutma makinesi kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Kurutma makineniz varsa veya yeni alacaksanız kullanım aşamasında dikkat edeceğiniz bazı detaylar, cihazınızı daha uzun süre kullanmanıza olanak sağlar. Göz önünde bulundurmanız gerekenler:

Her kurutma makinesinin belirli bir kapasitesi var. Makinenin kapasitesini aşmadan çamaşırlarınızı yüklemelisiniz. Böylece hem makinenin verimliliğini koruyabilir hem de çamaşırlarınızın daha iyi kurumasını sağlayabilirsiniz.

Farklı kumaş türlerini ayrı ayrı kurutmak , her kumaşın ihtiyacına uygun kurutma sağlar ve kumaşların ömrünü uzatır.

, her kumaşın ihtiyacına uygun kurutma sağlar ve kumaşların ömrünü uzatır. Filtreyi düzenli temizleyerek makinenin verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Enerji tasarrufu sağlamak için çamaşırlarınızın türüne ve kuruluk seviyesine uygun programları tercih edin.

tercih edin. Çevreye zarar vermemek adına, makinenizi sadece tam yük ile çalıştırın ve mümkünse düşük sıcaklıkta kurutma programlarını tercih edin.

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