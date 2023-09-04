Okulların açılmasına çok az kaldı. Bu da kapatılması gereken bir sürü eksik demek. Bilgisayardan kulaklığa teknolojik ürünlerden, sırt çantasından boyaya kırtasiye malzemelerine, hatta açılacak yeni öğrenci evlerinin eksiklerine kadar pek çok şey satın almamız gerekiyor bu dönemde ve indirimler hayat kurtarıyor.
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Amazon Okula ve Şehre Dönüş kampanyasında bugün karşımıza çıkan indirimli ürünler:
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