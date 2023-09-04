Okullar başlamadan eksiklerini kapatmak isteyenler için Amazon'da 'Okula Dönüş' kampanyasıyla indirime giren ürünler arasından öne çıkanları derledik!

Okulların açılmasına çok az kaldı. Bu da kapatılması gereken bir sürü eksik demek. Bilgisayardan kulaklığa teknolojik ürünlerden, sırt çantasından boyaya kırtasiye malzemelerine, hatta açılacak yeni öğrenci evlerinin eksiklerine kadar pek çok şey satın almamız gerekiyor bu dönemde ve indirimler hayat kurtarıyor.

Amazon'da da bu kapsamda Okula ve Şehre Dönüş indirimleri başladı. 18 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında onlarca kategoriden binlerce üründe indirim var. Biz de sizin için kampanya bitene kadar her gün öne çıkan ürünleri seçip derleyeceğiz.

Amazon Okula ve Şehre Dönüş kampanyasında bugün karşımıza çıkan indirimli ürünler:

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