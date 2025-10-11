Amazon’da Prime Alışveriş Festivali'nda Her Kategorinin En İyi Fırsatları

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Bu içerik 11.10.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Oppo A5-5G Telefon: 13.162,00 TL’ye satışta.
- Viofo A229 Plus 2 Kameralı Araç Kamerası: 8.152,86 TL’ye düşmüş durumda.
- Samsung QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV: 50 inç ekrana sahip bu televizyonu %41 indirimle 32.999,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Huawei WATCH GT 6 Akıllı Saat: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı %21 indirimle 8.663,05 TL.
- Anker Soundcore X500 Bluetooth Hoparlör: Güçlü ses sağlayan bu hoparlör şimdi 5.534,31 TL.
- Belkin BoostCharge Araç Şarj Cihazı: Aracınızda da elektronik cihazlarınızı şarj etmenize yardımcı olan bu ürün, 524,90 TL fiyata sahip.
- HyperX Cloud Core DTS Gaming Kulaklık: Kesintisiz, güçlü bir ses deneyimi sağlayan bu kulaklık, Prime’a özel 3.211,89 TL.
Bilgisayar
Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Huawei MateBook D16 Bilgisayar: Fırsatlar kapsamında 30.173,06 TL’ye satışta.
- Glorious Model D-(Eksi) Kablosuz Oyun Faresi: İndirimlerle şimdi 2.249,31 TL.
- Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu: 23.599,00 TL’ye düştü.
- ASUS ROG Strix Scope RX Oyun Klavyesi: Mekanik anahtarlara sahip olan bu klavye, 4.499,88 TL fiyatıyla birçok oyunseverin tercihi oluyor.
- LG UltraGear 27GS50F-B Gaming Monitör: 27" ekrana sahip olan bu ürün, 5.399,00 TL’ye düştü.
- Attack Shark CM02 eSports Oyuncu Mouse Pad: Şimdi 647,99 TL.
- Asus A21 Plus Fanlı Kasa: 3.784,80 TL.
Ev ve Yaşam
Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- EXVEGA Business Pro Çalışma Koltuğu: Masa başında saatlerini geçirenlerin tercihi olan bu koltuk, 11.999,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Braun Yeni Seri 5 B1000s Kablosuz Tıraş Makinesi: Hem ıslak hem de kuru kullanıma uygun olan bu cihaz, 2.699,10 TL.
- Oral-B Pro 790 Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 3.772,76 TL’ye düştü.
- Philips Tüy Toplama Makinesi: Fiyatı 485,10 TL.
Yapı Market
Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Bosch Professional GBM 10 RE Darbesiz Matkap: %3 indirimle 2.509,81 TL’ye düşen bu matkap listemizde yerini aldı.
- Varta Aluminium Light Fener: 687,47TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Fonri WİFİ Akıllı Akım Korumalı Priz: Satın almak isterseniz şimdi 367,08 TL.
- ThermoPro TP50 Dijital Termo-Higrometre: %3 indirimle 424,99 TL’ye düşmüş durumda.