Amazon’da Prime Alışveriş Festivali'nde Son Gün! İşte Her Kategorinin En İyi Fırsatları

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Bu içerik 13.10.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Apple iPhone 16 Pro Max: 124.999,00 TL’ye satışta.
- Belkin USB-C-HDMI Adaptörü Şarj Cihazı: 877,25 TL’ye düşmüş durumda.
- Next YE-58GFSG8-QLED TV: 58 inç ekrana sahip bu televizyonu 15.999,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Apple Watch Series 11 Akıllı Saat: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı %2 indirimle 21.408,14 TL.
- Presonus Eris 3.5 (2. Nesil) | 3.5" Medya Referans Monitör: Güçlü ses sağlayan bu cihaz şimdi 6.262,00 TL.
- Apple Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı: Bu ürün, 1.138,18 TL fiyata sahip.
- Xiaomi Redmi Buds 6 Lite Kulakiçi Kulaklık: Kesintisiz, güçlü bir ses deneyimi sağlayan bu kulaklık, Prime’a özel 929,00 TL.
Bilgisayar
Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Monster Huma H4 V5.1.10 Dizüstü Bilgisayar: Fırsatlar kapsamında 31.679,10 TL’ye satışta.
- HP M160 RGB Oyun Faresi: İndirimlerle şimdi 2.739,00 TL.
- Huawei Wi-Fi AX3S, Wi-Fi 6 AX3000 Gigabit: 1.439,00 TL’ye düştü.
- Logitech G G915 TKL LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Klavyesi: Düşük profilli mekanik anahtarlara sahip olan bu klavye, 7.499,00 TL fiyatıyla birçok oyunseverin tercihi oluyor.
- Asus TUF Gaming VG24VQER Monitör: 23.6" ekrana sahip olan bu ürün, 6.999,51 TL’ye düştü.
- Black Deer Siyah Professional Gaming Mouse Pad: Şimdi 251,91 TL.
- SONGMICS Bambu Bilgisayar Standı: %17 indirimle 1.255,00 TL.
Ev ve Yaşam
Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu: 7.595,90 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Stanley Klasik Vakumlu Termos: 0.47 lt kapasiteye sahip olan bu ürün, %22 indirimle 1.310,00 TL.
- Karaca Hatır Barista Türk Kahve Makinesi: %17 indirimle 2.196,40 TL’ye düştü.
- Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu: Fiyatı 2.649,00 TL.
Yapı Market
Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Einhell Professional Akülü Darbeli Vidalama: 2.850,00 TL’ye düşen bu ürün listemizde yerini aldı.
- NeKuBa 5'li Işıklı Akım Korumalı Çoklu Priz: 1.304,10 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Bosch Profesyonel Şerit Metre: Satın almak isterseniz şimdi 499,00 TL.
- Philips SFL1403 400 Lümen 5W Led El Feneri: %14 indirimle 775,90 TL’ye düşmüş durumda.