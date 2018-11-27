Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadarki 5 günlük süreçte Amazon, 180 milyon ürünün satışını yaptı.

Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma tarihinde kutlanan Black Friday'in üzerinden 3 gün ve Şükran Günü'nün (22.11) üzerinden daha sadece 5 gün geçmiş iken, Siber Pazartesi için Amazon bir kez daha indirimlerin sınırlarını zorladı. Siber Pazartesi indirimleriyle beraber Amazon, toplamda 5 gün içerisinde 180 milyondan fazla ürün satışı yaparak teknoloji âlemini tekrar salladı.

Amazon Siber Pazartesi'de ne kadar ürün sattığını veya 5 günlük süreçte ne kadar kâr elde ettiğini açıklamaktan geri kaldı. Dünyanın en değerli 2. şirketi olan Amazon, elde ettiği net değerleri açıklamasa da, bazı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre kullanıcılar, Amazon'un mobil uygulaması üzerinden toplamda 4 milyon elektronik ve oyuncak ürününü Black Friday indirimlerinde satın aldı.

Amazon'un sesli asistan ürünü Alexa'yı evinizin herhangi bir yerine daha aktarmanızı sağlayan hoparlör Echo Dot, 5 gün içerisinde dünya çapında en çok satılan ürün oldu. California, ABD merkezli sektör devi şirket, kendisine ait cihazlardan milyonlarca sattığını açıkladı ancak, yine, herhangi net bir sayı vermedi.