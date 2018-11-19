Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon, sabırsızlıkla beklenen Black Friday indirimlerini başlattı. Peki yılın en büyük indirim şöleninde hangi ürünler ne kadar indirim aldı?

22 Kasım akşamından 23 Kasım gece yarısına kadar sürecek Black Friday (Kara Cuma) indirimleri için gün saymaya başladık. Türkiye’deki hemen hemen tüm çevrimiçi mağazalar, tüm dünya ile aynı anda çılgın indirimler gerçekleştirecek ve Black Friday boyunca tüketiciler, alışveriş çılgınlığının zirvesini yaşayacaklar.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon, farkını göstererek Black Friday indirimlerini şimdiden başlattı. Amazon.com.tr web sitesini ziyaret ederek Amazon Türkiye’nin muhteşem Black Friday indirimlerine göz atabilir, ihtiyacınız olan ürünlere %30’u geçen indirimler ile sahip olabilirsiniz.

Elektrikli ev aletlerinden oyuncaklara, akıllı telefonlardan televizyonlara kadar pek çok farklı farklı ürün, Black Friday kapsamında indirime girmiş durumda. Akıllı telefon kategorisinde Huawei Honor 10, %16 indirimle karşılaşırken, 82 ekran Philips LED TV, %38 gibi inanılmaz bir indirim ile tüketiciler ile buluşuyor.

İşte Amazon Türkiye Black Friday indirimlerinde tüketicilerin en çok dikkatini çekecek indirimler:

Xiaomi Mi Band 3

Orijinal Fiyatı: 199 TL

İndirim: %25

Black Friday Fiyatı: 149 TL

Huawei Honor 10

Orijinal Fiyatı: 3799 TL

İndirim: %16

Black Friday Fiyatı: 3199 TL

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