Amazon, Prime Video servisini yalnızca mobil uygulamada kullananlar için yeni bir abonelik paketi test ediyor. Şimdilik yalnızca Hindistan'da bulunan abonelik paketi, uygun fiyata tüm Prime Video içeriklerine erişme imkanı sunuyor.

Popüler dijital yayın platformu Amazon, pek çok Prime Video abonesinin ilgisini çekmesi muhtemel yeni abonelik paketi, “Prime Video Mobile Edition”ı duyurdu. Şu an için yalnızca Hindistan’daki Amazon kullanıcılarına sunulan bu özel Prime Video paketi, dijital yayın platformunu yalnızca mobil cihazdan kullananlara son derece uygun fiyatlı bir çözüm sunuyor.

Hint telekomünikasyon şirketi Airtel ile kurulan ortaklık neticesinde hayata geçirilen Prime Video Mobile Edition; kullanıcıların 28 gün boyunca yalnızca mobil cihazı üzerinden Prime Video içeriklerine SD (standart) kalitede yalnızca 89 Hint rupisi yani yaklaşık 1,2 dolara erişebilmesini mümkün kılıyor.

Prime Video Mobile Edition abonelerine 6 GB ek Prime Video kotası hediye

Söz konusu paket, bir telekomünikasyon şirketi ortaklığında ortaya konduğundan Prime Video Mobile Edition aboneleri için 6 GB ek mobil veri kotası da sunuluyor. Ayrıca aylık 299 Hint rupisi karşılığında günlük 1,5 GB Prime Video kotası sunan ikinci bir paket de bulunuyor.

Prime Video Mobile Edition, özellikle Prime Video’yu yalnızca mobil cihazı üzerinde kullananlar için son derece uygun bir tarife olsa da söz konusu paketin Hindistan dışında kullanıma sunulup sunulmayacağı ile ilgili bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte Prime Video aboneliğinin de dahil olduğu Amazon Prime’ın Türkiye’deki aylık abonelik fiyatı zaten 1 dolar civarında olduğundan mobil paketin ülkemizde kullanıma sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz.