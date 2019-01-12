AMD, Patent İhlali Sebebiyle MediaTek'i Dava Etti

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AMD'nin patentlerini ihlal eden MediaTek davalık oldu.

AMD birden çok patentini ihlal eden MediaTek'i davalık etti. Davanın sebebi olarak yonga üreticisi, MediaTek'in kendisine ait işlemci ve grafik birimi teknolojilerini izinsiz olarak kullandığını öne sürdü. Bu bağlamda AMD, MediaTek'ten tazminat ödemesini talep ediyor ve "İlgili patentimizi lisanslamak istemiyorsanız, bu teknolojileri ürünlerinizde kullanmayın." diyerek, gelecekteki patent ihlallerinin de önüne geçmek istiyor.
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2017 yılında da AMD, grafik birimi teknolojisini ucuz ve başarılı televizyonlar üretmek amacı ile izinsiz olarak kullanan MediaTek, Sigma Designs ve daha birçok kuruluşa benzer bir dava açmıştı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu da AMD'ye ait 2 adet patentin diğer şirketler tarafından kullanılması konusunda AMD'yi, Ağustos 2018'de haklı bulmuştu.
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Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından haklı bulunan AMD'nin, MediaTek'e dava açmak için neden bu kadar beklediği ise bilinmiyor ancak bu süreçte AMD ve MediaTek taraflarının kendi aralarında uzlaşma görüşmeleri yaptığı tahmin ediliyor. MediaTek'in ise ilerleyen dönemlerde AMD ile mahkemeye çıkmak yerine cezayı ödeyeceği tahmin ediliyor zirâ Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun kararından sonra MediaTek'in davayı kazanma ihtimalinin neredeyse bulunmadığı düşünülüyor.
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Kaynak : https://www.tomshardware.com/news/amd-sues-mediatek-apu-gpu-patent-infringement,38427.html
Etiketler: amd, mediatek, dava
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