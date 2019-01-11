AMD’nin yeni grafik paketi Radeon Adrenalin Edition adıyla yayınlandı ve bu paket şu an indirilebilir durumda.

AMD ekran kartları ve grafik işlemciler için yeni bir grafik paketi yayınladı. Radeon Adrenalin Edition adlı grafik paketi bazı GPU modellerini hedef alıyor. Grafik paketi temel olarak versiyon 19..1.1 kullanan GPU’lar hedef alınarak üretildi.

AMD’ye göre yayınlanan grafik paketi, Enhanced Sync’in aktif olduğu Vulkan API kullanan oyunlarda yaşanan ekran yırtılması sorunlarını, çoklu ekranlardaki fare gecikmelerini ortadan kaldırırken, ultra geniş ekranlarda da 1440p Virtual Super Resolution özelliğinin kullanılmasını sağlıyor.

Dahası, 19.1.1 ile Radeon Settiings, Radeon WattMan, Radeon RELive ve bazı Radeon RX Serisi grafik kartlarında yaşanan sorunlar da ortadan kaldırılıyor. Ayrıca bazı kullanışlı değişiklikler de yapıldı.

Yine de bu üncelleme Battlefield V karakterlerinin, Pixel Format ayarlarının, HDMI taramasınıni Radeon Overlay, Scene Editor özelliğinin ve kişiselleştirilmiş Radeon WattMan sorunlarının çözümü anlamına gelmiyor.

Güncelleme hem Windows 7 hem de Windows 10 için uyumlu olarak yayımlandı. Güncellemeyi elle seçerek indirebileceğiniz gibi otomatik tespit etme özelliğini kullanmanız da mümkün.

Son olarak, bütün güncellemeler gibi bu güncellemeyi de indirdikten sonra cihazınızı yeniden başlatmanız, yeniliklerin ve geliştirmelerin sağlıklı bir şekilde çalışması için önemli. Güncelleme sonrasında bilgisayarınız otomatik olarak yeniden başlatılmazsa bunu sizin yapmanız faydanıza olacaktır.