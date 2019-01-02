AMD'nin üçüncü nesil işlemcileri olan Ryzen 3000 serisinin özellikleri bir Rus sitesinde listelendi.

Rus fiyat takip sitesi E-Katalog, AMD’nin Ryzen 3000 serisi işlemcilerini listeledi. E-Katalog bir ürün satış sitesi değil, sadece ürünlerin fiyatlarını listeleyen bir site. Sitede listelenen işlemcilerin özellikleri daha önce çıkan sızıntı haberleriyle de uyuşuyor.

Kod adı Matisse olacağı iddia edilen Ryzen 3000 serisi işlemcilerin, AMD’nin Zen 2 işlemcilerin mikromimarisi etrafında şekillendiği ileri sürülüyor. GlobalFoundries 7nm’li Pinnacle Ridge işlemcilerin aksine Matisse çipleri TMSC tarafından üretilecek.

AMD Ryzen 3000 Serisinin Özellikleri

Dedikodulara göre, üçüncü nesil Ryzen işlemciler çekirdek güncellemesi alacak. Ayrıca, 3000 serisinin çekirdek sayılarında Ryzen 3’lerin dört çekirdekten altıya, Ryzen 5’lerin altından sekize ve Ryzen 7’lerin sekizden on ikiye çıkması bekleniyor. İşte işlemcilerin özellikleri ve fiyatları:

Çıkış Tarihi

Şirketin, 3000 serisi işlemcileri önümüzdeki hafta Consumer Electronics Show’da (CES) duyurması bekleniyor.