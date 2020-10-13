AMD'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcileri, Cinebench R20 üzerinde performans testine girdi.

Son yıllarda Intel'e büyük bir rakip olan ve rekabeti en üst seviyeye taşıyan AMD, geçtiğimiz günlerde Zen 3 mimarili yeni Ryzen 5000 işlemcilerini duyurmuştu. AMD'nin yeni işlemcileri, şirketin açıklamasına göre oyun dünyasını fazlasıyla etkileyecekti. İşlemcilerin 5 Kasım'da piyasaya çıkacağı açıklanmıştı.

AMD, etkinlik sırasında yeni işlemcilerinin Avrupa'da sahip olacağı fiyat etiketlerine dair bir şey paylaşmamıştı. Ancak dün yeni işlemci serisinin üyelerinin nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağına dair en güncel bilgiyi almıştık. Bugünse AMD işlemcileri, sundukları gerçek performanslarıyla karşımıza geldi.

İşlemciler, Cinebench R20'de teste girdi:

AMD'nin yeni Ryzen 5000 işlemci ailesinde yer alan Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X ve Ryzen 5 5600X, bugün Cinebench R20'de kendisini gösterdi. Performans testine giren dört işlemci de Cinebench R20 testlerinde Intel'in 11. nesil Core i7 işlemcilerini geçerek ilk dört sıraya oturdu.

Yeni Ryzen 5000 serisinin amiral gemisi işlemcisi olan Ryzen 9 5950X, Cinebench R20 üzerinde tek çekirdekli performans testinde 641 puan elde ederek zirvenin yeni sahibi oldu. Amiral gemisi işlemciyi 629 puanla Ryzen 9 5900X, 618 puanla Ryzen 7 5800X ve 604 puanla Ryzen 5 5600X izledi.

Çok çekirdekli performans testindeyse AMD'nin yeni işlemcileri ile Intel işlemcileri karışık olarak listelendi. Zirvede 10.360 puanla AMD'nin amiral gemisi yer alırken onu 8.848 puanla Intel Core i9 10980 XE izledi. Ryzen 9 5900X 8.168 puanla 3. sırada, Ryzen 7 5800X 5.724 puanla 6. sırada ve Ryzen 5 5600X 4.312 puanla 9. sırada yer aldı.

AMD, yeni işlemcilerini tanıtırken Zen 3 mimarisinin oyun ve içerik üretimi performansını yeni bir seviyeye çıkardığını söylemişti. AMD'nin bu açıklaması, Cinebench R20 performans testi sonuçlarıyla karşılığını buldu. Bir önceki nesle göre %19 IPC artışı yaşayan işlemciler, Intel'i tahtından etti.