AMD'nin Ryzen 5000 Serisi İşlemcilerinin Özellikleri Görüldü

AMD'nin yalnızca bilgisayar üreticilerine satacağı iki yeni Ryzen 5000 serisi işlemcisinin özellikleri bugün ortaya çıktı. İşlemciler, X serisi işlemcilerin sunduğu performansın %90-95'ini sunacak.

Daha önce AMD'nin bilgisayar üreticileri için iki yeni Ryzen 5000 serisi masaüstü işlemcisini çıkaracağını sizlerle paylaşmıştık. Bu işlemciler, Zen 3 mimariye sahip Ryzen 9 5900 ve Ryzen 7 5800 olacaktı. AMD'nin yeni işlemcilerinin 65 W TDP değerine sahip olacağı da ortaya atılan iddialar arasındaydı.

Bugünse şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni işlemcilerinin özellikleri ortaya çıktı. Yalnızca bilgisayar üreticileri için üretilecek ve ayrı ayrı satılmayacak iki işlemci, X serisi işlemcilerle aynı çekirdek yapısını taşıyacak. Ancak işlemcileri X serisi işlemcilerden ayıran şey saat hızları ve TDP değerleri olacak.

AMD Ryzen 9 5900 ve Ryzen 7 5800 özellikleri:

AMD Ryzen 9 5900'den başlamak gerekirse işlemci, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 64 MB L3 ön bellek ve 2 MB L2 önbelleğe ev sahipliği yapacak. İşlemci, 4,70 GHz'e kadar çıkabilecek. İşlemcilerin temel saat hızları şu an için bilinmiyor olsa da ikisinin de hemen hemen 3,0 GHz civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bir diğer işlemci olan AMD Ryzen 7 5800, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 32 MB L3 önbellek ve 4 MB L2 önbellekle birlikte bilgisayar üreticilerine gönderilecek. İşlemci, 4,60 GHz'e kadar ulaşabilecek. Her iki işlemci de X serisi işlemcilerin sunduğu performansın %90 ila 95'ini sunacak.

AMD'nin yeni işlemcileri, fiyat konusunda da kullanıcıları tatmin etmeyi başaracak gibi duruyor. AMD Ryzen 9 5900'un 499 dolarlık fiyat etiketiyle satılması beklenirken Ryzen 7 5800'de bu sayı 399 dolar olacak. İşlemciler ayrı bir şekilde satın alınamıyor olsa da bu fiyatlar bilgisayarların fiyatlarını da etkileyecek.