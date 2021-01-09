Tayvan merkezli teknoloji şirketi Acer, CES 2021 öncesi 4 yeni ürününün tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıttığı yeni ürünler arasında bir adet Chromebook ve 4 adet oyuncu monitörü bulunuyor.

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi Acer, CES 2021 (Tüketici Elektroniği Fuarı) öncesi 4 yeni ürününün duyurusunu ve tanıtımını gerçekleştirdi. Şirketin tanıtımını gerçekleştirdiği ürünlerin 1 tanesi Chromebook, 3 tanesi ise monitör.

Peki, şirketin oyunculara yönelik geliştirdiği monitörlerinin ve yeni Chromebook'unun öne çıkan özellikleri neler, gelin hep birlikte bakalım.

Acer'ın CES öncesi duyurduğu yeni ürünleri

Acer Chromebook Spin 514

Şirketin duyurusunu gerçekleştirdiği ilk ürün Acer Chromebook Spin 514 oldu. İşlemci tarafında AMD Ryzen 3000 C serisi tercih edilirken ekran kartı tarafında da AMD Radeon kartları kullanılıyor. 4 GB DDR4 bütünleşik RAM bulunan Chromebook'un bellek kapasitesi 16 GB'a kadar destekleniyor.

256 GB'a kadar depolama alanı desteği bulunan cihazda Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 desteği de yer alıyor. Bu dizüstü bilgisayarın kaplaması ise askeri sınıf alüminyumdan. 14 inçlik IPS ekranın gövdeye oranı ise %78. Cihazdaki portlara bakıldığında iki adet USB-C, iki adet USB 3.2 ve bir adet microSD kart okuyucu bulunuyor.

Acer Chromebook Spin 514, şubat ayında çıkış yapacak ve Kuzey Amerika'da 479,99 dolardan (vergisiz 3.536 TL), dünyanın geri kalanında 529 eurodan (vergisiz 4.764 TL) satışa sunulacak. Daha kapsamlı olan Chromebook Enterprise Spin 514, mart ayında 749,99 dolar ve 799 eurodan satışa sunulacak.

Acer Predator XB273U NX

Acer'ın tanıttığı ekranlardan bir tanesi Predator XB273U NX'ti. 27 inçlik WQHD çözünürlüklü monitör 275 Hz ekran tazeleme oranına ve 0,5 ms tepki süresine sahip. Ayrıca monitörde NVIDIA G-Sync desteği de bulunuyor.

Acer Predator XB323QK NV

Sıradaki monitör Predator XB323QK NV, 4K çözünürlüklü 31,5 inçlik bir ekranla birlikte geliyor. 144 Hz ekran tazeleme oranına sahip monitörde NVIDIA G-Sync desteği de bulunuyor. Ayrıca hem yukarıdaki modelde hem de bu modelde VisionCare 4.0 bulunuyor.

Acer Nitro XV282K KV

Şirketin tanıttığı son ekran Nitro XV282K KV'ydi. 4K çözünürlük desteği bulunan bu monitörde AMD FreeSync Premium Technology, VisionCare 3.0 ve Acer HDR 400 bulunuyor. 144 Hz ekran tazeleme oranına sahip olan monitör 1 ms tepki süresiyle birlikte geliyor.