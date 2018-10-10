Xiaomi Hız Artırdı: Pocophone F2 Geliyor Olabilir mi?

Pocophone'un gelişini müjdeleyen yeni gelişmeler ufukta görünmeye başladı.

Xiaomi, amiral gemisi özelliklerine sahip ancak düşük fiyatıyla dikkatleri üstünde toplayan Pocophone F1’i çıkarttığında akıllı telefon endüstrisini sallamıştı. Bu durum, Poco F1’in bütçe dostu OnePlus modeliyle karşılaştırılmasına sebep oldu. Kimileri OnePlus 6’nın Poco F1’den çok daha iyi olduğunu savunsa da konu tartışmaya fazlasıyla açık. Xiaomi’nin F1 modeliyle bir piyasa kontrolü yaptığı ve Çinli firmanın Pocophone’u 6 ila 8 ay içerisinde tanıtabileceği söylentileri de hızla artmakta.

Bu söylentiler Hindistan’ın Amazonu Flipkart’ın Poco F1 cihazındaki kampanyasından çıkmış durumda. Başlangıç fiyatı 21,999 Hindistan rupisi olan cihaz, belirli indirimlerle 5,799 Hindistan rupisine iniyor. Bu indirimlerin biri ise Flipkart’ın geri satın alma güvencesi. 6 ila 8 ay içinde Poco telefonunuzu bir üst modele geçirirseniz 14,700 Hindistan rupisi indirim uyguluyor.

Bu durum resmi olarak Pocophone F2’nin 6 ila 8 ay içinde çıkacağı haberini resmi olarak vermiyor. Ancak eski telefonunu, aynı modelin yenisiyle değiştiren birini de tanımadığımız için bunun başka bir şey ifade ettiğini düşünemiyoruz. Bu nedenle, Poco F2 altı ay içinde çıkabileceği düşünülüyor. Bu da 2019’un ilk yarısına düşüyor ki kulağa gayet mantıklı geliyor. Şu an için nelerin değişeceğini pek bilmesek de dizaynda bir değişiklik ve Snapdragon 855’i bünyesinde barındırmasını bekliyoruz.