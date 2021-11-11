Twitch'te havuz ve ASMR yayınlarıyla ünlü olan yayıncı Amouranth, müstehcen içerikli bir NFT satışa sundu. Amouranth'ın 18+ NFT'si 125 bin dolara (yaklaşık 1,2 milyon TL) alıcı buldu.

Özellikle son bir yıldır dünya genelinde giderek büyüyen NFT çılgınlığı, fazlasıyla ilginç ve anlamsız ürünlerin yüz binlerce dolara satıldığını göstermişti. Genellikle piksel çizimleriyle gördüğümüz bu anlamsız NFT’ler arasında kırmızı piksel, düz bir kaya ve Paint’te ‘Test’ yazılmış bir resim dahi bulunuyordu. Bugün, bu NFT’ler arasına bir yenisi daha eklendi.

Twitch’te genellikle Havuz, Küvet ve Plaj ve ASMR kategorilerinde yayın yapan OnlyFans sıralamalarında ilk sırada yer alan Amouranth, kendi NFT’sini piyasaya sürdü. Müstehcen içerikli NFT üreticisi OnlyPunks tarafından çizilen NFT, bu dünyanın nereye gittiğini sorgulatacak bir fiyattan satıldı.

Bu NFT (kesilmiş hali), tam 125 bin dolara satıldı:

Amouranth’ın yetişkin içerikli NFT platformunda satışa sunulan NFT’si, 125 bin dolara alıcı buldu. NFT’ye gelen tekliflerse yalnızca yarım saat sürdü, çünkü bir noktadan sonra kimse yeni bir teklif yapmadı. İlk başta 4 kişiyle başlayan teklif yarışı, bir anda Hunter ve Dylan Kimbrell isimli kullanıcılar arasındaki yarışa dönüştü. Dylan Kimbrell, en sonunda 125 bin dolarlık teklifinin üstüne çıkan olmayınca NFT’yi kazanan isim oldu.

Bu absürt NFT satışının ardından sosyal medyada pek çok kişi elbette durumu sorguladı. Kimisi bunun bir dolandırıcılık ya da saçmalık olduğunu söylerken kimisi de NFT’yi alan kişinin ne kadar çok parası olduğunu sorgulamaya başladı. Parayı nereye harcayacağını bilemeyen yegâne adam… En azından gidip tanesi 60 bin dolardan iki tane özel üretim iPhone 13 alsaydın daha faydalı olurdu…