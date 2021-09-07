FTX isimli borsanın CEO'sunun test aşamasında olan NFT pazarında oluşturduğu bir eser, tam 270 bin dolara satıldı. Herkesi şaşırtan asıl olay ise bu NFT'nin üzerinde yalnızca "test" yazıyor oluşuydu. FTX'in bunu reklam amacıyla yapmış olabileceği düşünülüyor.

Kripto para dünyasının son dönemlerdeki en popüler dallarından bir tanesi olan NFT, büyük bir olaya daha ev sahipliği yaptı. FTX isimli borsanın CEO'su Sam Bankman-Fried, henüz test aşamasında olan NFT pazarlarında yalnızca "test" yazan alelade bir içerik yükledi. Adından da anlaşılabileceği üzere test amacıyla yüklenen bu NFT, 270 bin dolara alıcı buldu.

Sam Bankman-Fried, oluşturduğu NFT'de herkesin herkesin bir dijital sanat eseri oluşturabileceğini göstermek istemişti. Ancak bu içeriğin yüklenmesi üzerine bir kullanıcı, 1.100 dolarlık teklif verdi. Birkaç saat sonra başka bir kullanıcı, 270 bin dolarlık teklifle NFT'nin sahibi oldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, "Tarih yazıldı." ifadelerine yer verildi.

Reklam çalışması mı?

FTX, son dönemlerde özellikle de ABD sınırlarında çok popüler olmaya başladı. Hatta bir yatırım turuna çıkan şirket, 900 bin dolarlık yatırım toplayarak kripto para tarihinde rekor kırdı. Bu yatırım turu, şirketin net değerlemesini ise 18 milyar dolara ulaştırdı. Hala da hemen her yerde boy gösteren ve reklam çalışmalarına devam eden borsanın, bu NFT satışıyla da reklam yapmaya çalışmış olabileceği düşünülüyor. Ancak bunu bilmenin tam olarak bir yolu bulunmuyor.

Borsanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, "Tarih yazılıyor. Sam Bankman-Fried’ın sadece 1 tane olan test NFT’si 270 bin dolara satıldı. Şimdi, fazladan nadir oldu gibi…" ifadelerine yer verildi. Yapılan bu açıklama, olay reklam olsa da olmasa da şirketin yüzünü güldürmüş durumda.