Anayasa Mahkemesi, bir süredir gündemde olan ek MTV ile ilgili kararını açıkladı. Yüksek mahkeme, CHP'nin yaptığı iptal başvurusunu oy birliği ile reddetti.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek MTV kararı aldığını aktarmıştık. Buna göre araç sahibi vatandaşlar, bir kerelik olmak üzere 2 kat MTV ödeyeceklerdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise bu kararın kanunlara aykırı olduğunu ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştı. Şimdiyse Anayasa Mahkemesi, konuyla ilgili nihai kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi, CHP tarafından yapılan başvuru oy birliği ile reddetti. Yani ek MTV'nin yürürlükte kalmasına karar verdi. Artık araç sahibi tüm vatandaşlar, isteseler de istemeseler de ek MTV ödemelerini yapmakla yükümlüler. Bu arada; ek MTV için birinci taksit döneminin bittiğini belirtelim. An itibarıyla yapılacak tüm ödemelerden gecikme zammı alınacak. Ek MTV'nin ikinci taksiti ise kasım ayında ödenecek.

Tahsilat konusunda tartışmalar var

Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan ek MTV meselesi, 25 Eylül Pazartesi günü yine tartışmaların odağındaydı. Hürriyet, sektör kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda 16.3 milyar TL olan alacak miktarının sadece 3.4 milyar TL'sinin tahsil edildiğini duyurdu. Bundan saatler sonra ise Anadolu Ajansından konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan veriye göre yapılan tahsilatların toplamı 3.4 milyar TL değil, 13.1 milyar TL idi. Kimin doğruyu söylediğini bilen yok.

Öyle ya da böyle, ek MTV konusu artık Türkiye'nin gündeminden çıkmış oldu. Anayasa Mahkemesinin aldığı karar herkesi bağlıyor...

MTV ödemelerini nasıl yapacağınızı öğrenmek için: