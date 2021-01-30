Android 11 Tabanlı Realme UI 2.0, Çeşitli Modellere Geliyor

Realme, Realme UI 2.0 Erken Erişim programı kapsamında Android 11 tabanlı Realme UI Beta güncellemesini yayınlayacağı çeşitli cihazları duyurdu.

Çinli elektronik üreticisi Realme, Android 11 tabanlı olarak geliştirdiği Realme UI 2.0'ı birkaç ay önce duyurmuştu. Hatta Realme X50 Pro için de bu işletim sistemi yayınlanmıştı. Firmanın Realme 7 Pro, Realme 7, Realme X2 Pro gibi çeşitli modellerine de beta güncellemesi gelmişti.

Bu kadarla yetinmemeye karar veren firma, şimdi de Realme UI 2.0 erken erişimine dahil edeceği yeni cihazlar açıkladı. Bu cihazlar arasında Realme X3, Realme X3 SuperZoom, Realme X2, Realme 6, Realme C15 ve Realme C12 gibi modeller yer alıyor.

Resmi olarak açıklandı

Realme, programa yeni dahil ettiği cihazları Realme Community üzerinden duyurdu. Ayrıca güncelleme için bazı önemli uyarılarda da bulundu. Bunların en başında da akıllı telefonların en az 5 GB boş depolama alanına ihtiyaç duyacağı yer aldı.

Kullanıcılarına kişisel verilerinin de yedeğini almalarını tavsiye eden Realme, güncellemenin rootlu cihazlarda işe yaramayacağını da belirtti. Beta güncellemesini kuran kişilerin bazı özellikleri de kullanamayacağı ifade edildi.

Kullanıcıların telefonlarına güncellemeyi almak için izlemeleri gereken yol ise şu şekilde:

Ayarlar sekmesine gidin

sekmesine gidin Yazılım Güncellemesi seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Sağ üstte yer alan ayarlar ikonuna basın.

basın. Deneme versiyonunu seçin.

seçin. Bilgilerinizi girin.

girin. Başvurun.

Bazı özellikler betada çalışmıyor

Realme X3 ve Realme X3 SuperZoom kulllanıcıları, beta versiyonda Starry Mode özelliğini ve Pro Night Mode özelliğini kulllanamayacak. Realme X2 Pro kullanıcıları ise Pro Night Mode, 960 fps yavaşlatılmış mod ve DC düşük ışık özelliklerini kullanamayacak.

Bununla beraber kullanıcılara istedikleri zaman Android 10'a dönüş şansı da veriliyor. Yani güncellemeyi yaptıktan sonra betada kalmak gibi bir zorunluluk yok. Yine de Android 10'a dönenler, Realme UI 2.0'a tekrar geçmek istediklerinde verileri yeniden indirmek zorunda kalacak.