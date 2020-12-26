realme'den Xiaomi'nin Şarj Cihazı Açıklamasına Yanıt Geldi

Xiaomi, bugün yaptığı bir açıklama ile mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını açıklamıştı. Geçmişte Apple ile bu konuda hayli dalga geçen Xiaomi'nin bu açıklamasına realme Türkiye'den yanıt gecikmedi.

Xiaomi, bugün Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını açıkladı. Daha önce Xiaomi, Apple'ın iPhone 12 kutusundan şarj cihazı çıkmayacağına dair açıklamasının üzerine bu durumla dalga geçmişti.

Yaklaşık iki ay önce rakibinin açıklaması sonrası bir tweet paylaşan Xiaomi, aradan henüz bu kadar az zaman geçmişken şimdi okların üzerine çevrildiği taraf oldu. Xiaomi, aldıkları bu karar ile ilgili, Apple'a benzer bir açıklama yaparak 'teknoloji ve çevreyi korumaya yönelik çağrıya katılmak üzere' böyle bir karar aldıklarını belirtti.

realme Türkiye'den hem Apple'a hem Xiaomi'ye gönderme:

Olaya tepki veren kullanıcılardan sonra Xiaomi'nin bu açıklaması üzerine konuya dair ilk göndermeyi yapan üretici ise realme oldu. realme Türkiye Instagram hesabından yapılan bir paylaşımla gündeme dahil olan akıllı telefon üreticisi, tatlı rekabeti besleyecek bir söylemde bulundu. realme paylaşımı 'Aynı paraya başka markanın sadece şarj cihazını alacağına realme'nin 5000mAh bataryalı 2.3 GHz c11'ini al.' açıklamasıyla yaptı.

Özellikle bütçe dostu akıllı telefonları ile ön plana çıkan ve ülkemizde de giderek popülerleşen realme, yaptığı paylaşımda da bu noktaya dikkat çekti. Özellikle Apple'ın kablosuz şarj cihazlarının satış fiyatlarını düşününce, her ne kadar Xiaomi'nin bu konudaki fiyat politikasını henüz bilemesek de realme'nin doğru bir noktaya parmak bastığını söyleyebiliriz.

Bu adımın çevre duyarlılığı sebebiyle atıldığı açıklamasını ne kadar samimi bulacağınız size kalmış ancak Xiaomi kullanıcılarının bu karardan çok da memnun olmayacağını söyleyebiliriz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? realme'nin cevabını yerinde buldunuz mu? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın.