Android’in Eski Sürümlerinden Biri Tamamen Yok Olmuş Durumda

Popüler mobil işletim sistemi Android’in başarısında büyük bir paya sahip olan geçmiş sürümlerden biri artık Google’ın istatistiklerinde yer almıyor. Sürümün istatistiklerde yer almaması artık ‘öldüğü’ yorumlarına neden oldu.

Android işletim sisteminin geliştiricisi Google, geçtiğimiz yıla kadar Android sürümlerinin kullanım oranlarını bir tablo halinde açıklıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl mayıs ayında yayınlanan son tablonun ardından Google bir daha Android sürümlerinin kullanım oranlarını açıklamadı.

Hala kullanılmaya devam edilen Android sürümlerini öğrenmek isteyenler bir yıldır bunun için Android uygulamaların geliştirildiği Android Studio’yu kullanmak durumda kalıyor. Android Studio’da yer alan veriler, bir zamanlar popüler olan bir Android sürümünün artık tamamen ‘öldüğünü’ gösteriyor.

Android 2.3 Gingerbread artık Google’ın listesinde yok

Android’in yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan Android 2.3 Gingerbread, geçtiğimiz yıl mayıs ayında açıklanan Android kullanım oranları listesinde yer alıyordu. Google’ın Mayıs 2019’da açıkladığı listede Android 2.3 Gingerbread, bütün Android kullanıcılarının yüzde 0.3 tarafından kullanılıyor olarak görünüyordu. Android 2.3 Gingerbread’in kullanım oranı düşük görünmekle beraber aslında 2018’in ekim ayında açıklanan rakamlara göre yüzde 0.1 artış göstermiş durumdaydı.

Android Studio üzerinden görülebilen Android sürümlerinin kullanım dağılımının son durumuna bakıldığında ise Android 2.3 Gingerbread listede yer almıyor. Konunun uzmanları, Android 2.3 Gingerbread’in listede olmamasının kullanım oranının yüzde 0.1’in altına düştüğü anlamına geldiğini söylüyorlar.

Android 2.3 Gingerbread, Android’in başarısında önemli bir yer tutuyordu

Pek çok Android kullanıcısı hatırlamayabilir ancak Android 2.3 Gingerbread, Android’in önemli kilometre taşlarından biridir. 2010 yılında piyasaya sürülen Android 2.3 Gingerbread, 2011 yılında Android’in pazar payının yüzde 50 seviyelerine çıkmasını sağladı.

Android 2.3 Gingerbread’in bu kadar talep görmesinin arkasında büyük ekran boyutu desteği, NFC, indirme yöneticisini getirmesi ve diğer özellikler bulunuyordu. Aslında Gingerbread’den önce Android uygulamaları arasında kopyala ve yapıştır dahi yapılamıyordu.

Diğer Android sürümlerinin kullanım oranları nedir?



Google’ın IDE üzerinden açıkladığı oranlara göre şu anda Android 9 Pie, yüzde 31.30’luk kullanım oranı ile dünyada en fazla kullanılan Android sürümü durumunda. Android 9 Pie’ın ardından ise şaşırtıcı bir şekilde Android 8 Oreo geliyor. Android 8 Oreo’nun kullanım oranı ise yüzde 21.30 seviyelerinde. Güncel Android sürümü olan Android 10 ise listede ancak beşinci sırada yer alabildi.

Kullanım oranı aynı kalmış görünmekle beraber Android 9 Pie’ın kullanıldığı akıllı cihaz sayısı geçen seneye göre artmış görünüyor. Android 9 Pie’ın kazandığı bu başarının arkasında Google’ın bütün akıllı telefon üreticilerin güncelleme işlemlerini kolaylaştıran Treble Project’i bulunuyor.

Android’in kullanım oranları neden artık açıklanmıyor?

Google, Android sürümlerinin kullanım oranlarını Android Studio uygulaması dışında neden açıklamadığına dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Google’ın bu oranları Android Studio dışında açıklamaması normal karşılanıyor.

Android sürüm istatistikleri temel olarak Android için uygulama geliştirilen geliştiricilerin işine yarayan bir istatistiktir. Bu istatistikler, geliştiricinin uygulamasının ne kadar Android kullanıcısına kullanımına izin vereceğini gösteriyor.

Google’ın bu oranları açıklamamasının ikinci sebebi ise Apple’ın açıklamaları olabilir. Adil bir karşılaştırma olmamasına rağmen Apple, iOS’in son sürümünü daha fazla telefona ulaştırmakla yıllardır övünüyor.

Ancak burada önemli bir sorun var. iOS sadece bir telefon üreticisinin kendi telefonları için geliştirdiği bir işletim sistemidir. Android ise yüzlerce akıllı telefon üreticisinin geliştirmeye devam ettiği binlerce akıllı telefon tarafından kullanılıyor.

Bununla birlikte hangi telefonlarda güncelleme yapılacağına karar vermek Google’ın elinde değil. Telefon üreticileri, kendi telefonlarının güncelleme takvimlerini kendileri belirliyorlar ve güncellemeleri kendileri hazırlıyorlar.

Diğer taraftan; hiçbir zaman güncellemeye ihtiyaç duymayacak kahve makinaları gibi çeşitli sistemler de Android işletim sistemini kullanmaya devam ediyor. Bu da eski Android sürümlerinin kullanım oranlarının beklenenden daha yüksek olmasına neden oluyor.

Yukarıdaki bütün açıklamalara rağmen Android sürümlerinin kullanım oranlarını merak edenler olacaktır. Android sürümlerinin güncel oranlarını öğrenmek için Android Studio geliştirme ortamını edinmeniz yeterli olacaktır.