Android 11'in Beta Sürümünün Yayınlanacağı Tarih Açıklandı

Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümü Android 11’in beta sürümüyle ilgili yepyeni bir bilgi paylaştı. Şirket, Android 11’in betasının 3 Haziran’da yayınlanacağını açıkladı. Ayrıca betaya özel bir YouTube yayını da gerçekleştirilecek.

Yazılım devi Google, geliştirici sitesindeki Android 11 sayfasında sessiz sedasız bir güncelleme yaptı. Google, yaptığı güncellemeyle birlikte mobil işletim sisteminin yeni sürümünün beta sürümü duyurusunu gerçekleştirdi.

Stat Counter verilerine göre Nisan 2020 itibarıyla mobil işletim sistemleri pazarının %70,68’ine sahip olan Android’in yeni sürümünün betası, 3 Haziran tarihinde yayınlanacak. Ayrıca mayıs ayında düzenlediği Google I/O etkinliğinin eksikliğini de kapatmak isteyen yazılım devi, Android 11 için 3 Haziran’da YouTube’da The Beta Launch Show adında özel bir yayın yapacak.

The Beta Launch Show:

The Beta Launch Show’da Google’ın I/O etkinliğinde Android ekibinin paylaşacağı haberler, gelişmeler ve duyurular paylaşılacak. Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını yüzünden tıpkı birçok büyük etkinlikte olduğu gibi Google'ın I/O etkinliği de iptal edilmişti.

Yukarıdan izleyebileceğiniz videodan görülebildiği kadarıyla The Beta Launch Show’da bir soru/cevap kısmı bulunacak. Android Başkan Yardımcısı Dave Burken ve Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Stephanie Cuthbertson, izleyicilerden gelen soruları yanıtlayacak. Android Developers resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre #AskAndroid etiketi kullanılarak sorulan sorular yayın sırasında tartışılacak.

Şu an için yayına dair bilinenler bunlardan ibaret. Android 11’in beta sürümünün içerisinde bulunduğumuz mayıs ayında yayınlanması bekleniyordu ancak görünüşe göre takvimde biraz sarkma yaşandı. Tabii dünyanın şu an içerisinde bulunduğu durumu düşünecek olursak bunun gayet normal olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz Android 11 ile birlikte hangi özelliklerin gelmesini istiyorsunuz? Gelmesini istediğiniz özellikleri yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.