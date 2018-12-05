Android mi, iOS mu tartışması, teknoloji dünyasının bitmeyen tartışmaları arasında başı çekiyor. Bazı kullanıcılar iO’un akıcılığından vazgeçemezken, bazıları Android’in serbestliğini seviyor.

Android mi yoksa iOS mu tartışmalarının bir sonucu yoktur. Herkesin beklentileri ve talepleri farklı olduğu için tercihleri de farklı yönlerde olacaktır. Burada gözden kaçırılan bir nokta ise, Android kullanıcılarının çoğunun eski sürümleri kullanmakta olduğu.

Apple’ın yayınladığı verilere göre, şu anda piyasada bulunan iOS cihazların %72’si iOS 12 kullanıyor, %21’i ise iOS 11. Bu da, iOS cihazların %93’ünün son 14 ay içinde üretilen bir yazılım kullandığını gösteriyor.

Ekim ayında güncellenen Android geliştirici rakamlarına göre ise, Android cihazların yarısında Marshmallow veya daha eski bir sürüm kullanılmakta. Yani Android cihazların büyük çoğunluğu en az üç yıllık işletim sistemleriyle çalışıyor. En iyi ihtimalle dört yıllık cihazlar kullanan bu kullanıcılar, Android’in pek çok avantajından da faydalanamıyorlar.

iOS 12’ye geçiş oranları ise iOS 11’den çok daha yüksek. Bunun sebebi de muhtemelen iOS 12’nin çok daha güvenilir ve performanslı bir işletim sistemi olması.